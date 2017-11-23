(Görüntülü Haber) DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı geçidinde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı geçitte zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yolda temizlik çalışması yaptığı bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. TONYA\'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER Gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışıyla Tonya ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. İlçede yaylalarındaki vatandaşlar da hayvanlarını köylere indirmeye başladı. Sonbaharla birlikte sararan yaprakların üzerinin karla kaplanması bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçede karla birlikte sonbaharın eşiz uyumu da görenleri kendisine hayran bıraktı. RİZE\'DE 10 KÖY YOLU KAPANDI Rize\'nin İkizdere ve Çamlıhemşin İlçeleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede 10 dolayında köy yolu ulaşıma kapandı. Rize-Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidi de kardan ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım trafiğe açılan Ovit Tüneli\'nde veriliyor. Tünel güzergahındaki Sivrikaya Köyü civarında bazı araçlar yolda kaldı. ARTVİN\'DE KAR ETKİLİ OLUYOR Artvin?de dün başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Şavşat- Ardahan karayolu Sahara geçidi ve Borçka- Hopa Cankurtaran geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Artvin?in yükseklerinde etkili olay kar yağışı sonucu Kafkasör Yaylası?nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası beyaza bürüdü. Görüntü Dökümü ------------------------- Rize,Trabzon ve Artvin\'den kar detayları Haber-Kamera: TRABZON-DHA