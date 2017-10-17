(Görüntülü Haber) Doğu Karadeniz'de kar etkisi (2)

TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz\'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon\'un Hayrat İlçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bölgede yaylalarda yaşayan ve kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan tilkiler köylere indi. Evlerinin önüne kadar gelen tilkileri de vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Of İlçesi Sarmaşık Köyü\'nde etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı köydeki birçok elektrik ve telefon direklerinin devrilmesine neden oldu. Direklerin devrilmesiyle köyde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için ekipler çalışma başlattı. RİZE Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Badara Yaylası sabah saatlerinde beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 5 ile 10 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle kentin 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı Geçidi\'nde Erzurum ve Rize tarafı karayollarında çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede ekipler iş makineleriyle kapanan yolda çalışma başlattı. Karayolları yetkilileri, özellikle Trabzon ve Erzurum yönüne gidecek araç sürücülerinin yanlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları gerektiği uyarısında bulundu. GÜMÜŞHANE Gümüşhane\'nin yüksek kesimlerinde birkaç gündür devam eden soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla özellikle Zigana dağı olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü. ARTVİN Artvin\'in Şavşat İlçesi yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Etikili olan yağış nedeniyle ilçede bazı karayolları ulaşımında aksamalar yaşandı. BAYBURT Soğuk havanın yaşandığı Bayburt\'da da kar yağışının henüz başlamadığı öğrenildi.