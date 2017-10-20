(Görüntülü Haber) Doğu Karadeniz'de çay hasat dönemi sona erdi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde 4 ilde yapılan çay hasat dönemi sona erdi. 1 milyon 245 bin ton yaş çay üretiminin yapıldığı bölgede, yaklaşık 250 bin ton kuru çay üretildi. Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, mayıs ayında başlayan 2017 yılı yaş çay hasat döneminin sona erdiğini açıkladı. Hasat döneminin verimli geçtiğini ifade eden Erdoğan, \"1\'inci sürgünde 370 bin ton yaş çay hasadı yapılırken, 2\'nci sürgünde bu rakam 485 bin tona çıktı. Bu rakam rekor bir rekoltedir. 3\'üncü sürgünde ise 390 bin ton bir yaş çay alımı yapıldı. Toplamda 2017 yaş çay sezonunda 1 milyon 245 bin ton yaş çay alım gerçekleştirilmiş oldu. Bunun karşılığında 250 bin ton kuru çay elde edildi\" dedi. \'ÇAYDA KALİTE İYİ\' 2017 yılında üretilen kuru çayın Türkiye\'nin yıllık tüketim miktarına eş değer bir rakam olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: \"250 bin ton kuru çay ülkemizde ihtiyaç olan çayı ürettiğimiz anlamına geliyor. Birinci sürgünde üretilen yaş çay miktarının az olmasına rağmen kalitesinde muazzam bir yükseliş oldu. Çayın ekstrat oranlarını bir önceki yılın oranları ile karşılaştırdık. Mayıs ayındaki sürgün döneminde çayların arasında iki puanlık bir artış var. Yaklaşık 33-34 seviyelerine kadar ekstrakt oranı çıkmıştır. İkinci sürgünde biraz düşüş olsa da yine kalite oranı yüksek olmuştur. Üçüncü sürgünde biraz daha düşüş oldu fakat geçmiş senelerin üzerinde veya denk bir kalite yakalanmıştır. Genel olarak bakıldığında geçen sene ve daha önceki senelere nazaran bu seneki çay kalitesinde muazzam bir artışın olduğunu gördük.\" YAŞ ÇAY TARIMI Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151\'i özel sektör, 46\'sı ÇAYKUR\'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ila 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor.