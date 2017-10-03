(Görüntülü Haber) Doğu Karadeniz yaylalarında kaçak yapı yıkımı gergin başladı (2)

Fatih TURAN- Hakan KABAHASANOĞLU/TRABZON, GİRESUN, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu\'nun, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda bu yıl içinde yapılan bin 750’nin üzerindeki kaçak yapının yıkılacağını açıklamasının ardından bölge illerin valilikleri harekete geçti. Trabzon’da ilk yıkım gergin başladı, tepki gösteren vatandaşlarla jandarma arasında kısa süreli arbede yaşandı. Giresun’da ise tepkiler üzerine yıkım ekibi geri dönmek zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Trabzon’da yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar bin 750’nin üzerinde kaçak yapı inşa edildiğini açıkladı, “Hiç kimse kusura bakmasın kaçak yapılar yıkılacak\" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından ilk adım Trabzon’un Çaykara İlçesi’nde atıldı. İlçede 6 ayrı yaylada tespit edilen 573’ü tamamlanmış, 203’ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. İlk yıkım, Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası\'nda başladı. Jandarma eşliğinde yaylaya ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. TARTIŞMA ÇIKTI, ARBEDE YAŞANDI Yıkım ekiplerinin geldiğini öğrenen vatandaşlar da yaylaya çıktı. Jandarma ekipleri ile tartışan vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, jandarmanın barikatını aşmaya çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. Yapılara yaklaşılmasına izin verilmeyen, kalabalık sözlü tepkisini sürdürdü. Tartışmalar sırasında ekipler inşaat halindeki yapıların yıkımını sürdürdü. GİRESUN’DA TEPKİLER YIKIMI BAŞLATMADI Giresun Valiliği İl Özel İdare ekipleri Espiye İlçesi Karaovacık Yaylasında tespit edilen 78 kaçak yapının yıkımı için bölgeye geldi. Yaylada toplanan vatandaşlar, yıkıma tepki gösterdi, iş makinelerinin önünü ellerindeki Türk bayrakları ile kesti. Jandarma’nın güvenlik önlemi aldığı yaylada tepkiler üzerine yıkım ertelendi. Ekipler yayladan ayrılmasına rağmen yaylacılar bekleyişini sürdürüyor. Yaylacılar evlerini yıktırmamakta kararlı olduklarını açıkladı. Bölgedeki diğer yaylalarda da kaçak yapıların yıkımının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.