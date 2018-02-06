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(Görüntülü Haber) Doğu Ekspresi yolcularına sazlı- ikramlı karşılama

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ANKARA'dan Kars'a gelen Doğu Ekspresi yolcularına aşıklar saz çaldı; çorba ve helva ikramında bulunuldu

06 Şubat 2018 16:10

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ANKARA\'dan Kars\'a gelen Doğu Ekspresi yolcularına aşıklar saz çaldı; çorba ve helva ikramında bulunuldu. Doğu Ekspresi treniyle Ankara’dan yola çıkıp yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Kars’a gelen yolculara önce Sarıkamış ilçesinde sonra da Kars Tren Garı’nda karanfillerle sürpriz karşılama yapıldı. Sarıkamış Belediyesi’nce düzenlenen karşılama etkinliğinde ilçede, trene AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve il genel meclisi üyelerinin yanı sıra Karslı aşıklar da bindi. Trene binerek vagonları ziyaret eden heyet, Kars’a kadar Doğu Ekspresi misafirlerine eşlik etti. Kars’a geldiklerinde de coşkulu bir karşılamayla karşılaşan Doğu Ekspresi yolcuları, durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karslı aşıkların sazlarla eşlik ettiği karşılama töreninde misafirlere Sarıkamış Belediyesi’nce sıcak çorba ve helva ikramında bulunuldu. Yolcularından Sena Atabinmez, \"Keyifli bir yolculuktu. Yaklaşık 25 saat süren bir yolculuktu ama tahmin ettiğimizden çok daha rahat geldik, yataklar da oldukça rahattı. Kesinlikle burada böyle bir karşılama beklemiyordum. Milletvekili ve belediye başkanının vagonlara gelmesiyle şoke olduk ve burada hazırlanan karşılama da oldukça güzeldi\" dedi. İlginin her geçen gün arttığını söyleyen Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Doğu Ekspresi ile yaklaşık 15 bin kişinin Kars\'a gelmek için sıra beklediğini vurguladı. Başkan Toksoy şunları söyledi: \"Aşıklarımız Kars’a gelen misafirlerimizi kahramanlık türküleriyle karşıladı. Şu anda Kars Garı’nda hazırlanan etkinliklerle kendilerine bir kez daha \'hoşgeldiniz\' dedik. Sarıkamış Belediyesi olarak Doğu Ekspresi yolcularımıza çorba ve helva ikramımız oldu. Onlara Kars hakkında bilgiler aktardık. Kars merkez, Çıldır, Ani, Sarıkamış ve Kars’ın ilçelerini dolaşmaları yönünde rotalar sunduk. Bizler yerel yönetim olarak misafirlerimizi memnun etmek adına elimizden geleni yapıyoruz ve ümit ediyoruz ki misafirlerimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da Kars’tan mutlu ayrılacaklar.\"

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