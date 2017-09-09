(Görüntülü Haber) Doğduğu köye okul yaptırdı

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS\'ın Arpaçay İlçesi\'nde hayırsever işadamı İsmail Koçali\'nin doğduğu köyde yaptırılan 4 derslikli 20 öğrenci kapasiteli ilkokul tamamlandı. Öğretmen lojmanı, kütüphane, ana sınıfı, kalorifer dairesi, modern mutfağa da sahip okulun açılışı en çok çocukları sevinirdi. Protokol üyeleri ve köylüler okulu gezerken çocuklar okul bahçelerinde ilk defa görükleri çocuk parkında oynadı. İşadamı Koçali tarafından ilçeye bağlı Karakale Köyü\'nde yaptırılan okulun açılışı Vali Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, işadamı İsmail Koçali, öğrenci, öğretmen ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Rahmi Doğan, amaçlarının 2017-18 eğitim öğretim yılına hazırlıklı girmek olduğunu söyledi. Okullarda bu yıl önemli ve ciddi önlemler alacaklarını belirten Vali Doğan, şöyle dedi: \"Bu yıl özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir husus var. Gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucudan koruyabilmek adına bu eğitim öğretim yılının başından itibaren ciddi tedbirler alacağız. Bunu hem okul aile birlikleriyle, hem köy muhtarlarımızla, okul müürlerimizle ve milli eğitimdeki yöneticilerimizle birlikte istişare ettik, toplantı yaptık ve alınması gereken tedbirleride birlikte kararlaştırdık.\" İşadamı İsmail Koçali de köyündeki çocukların daha iyi koşularda eğitim görmeleri için imkanlarını seferber ettiğini ve bundan da büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Koçali şöyle konuştu: \"Ben 42 yıl önce bu okulda okudum. 1,2 ve 3\'üncü sınıflar aynı sınıftaydık. 42 yıl sonra buraya geldiğimde aynı düzenin devam ettiğini gördüm. Bugünün çağına uygun daha modern bu gençlerin de daha iyi eğitime hakları var diye 4 sınıflı bir okul ve artı ana sınıfı yaptık. Öğretmenlerimizin de insanca yaşabileceği bir lojman yaptık. Umuyorum bu bizim hepimize, bizim köyümüzden şehrimizden çıkan insanların hepsine örnek olur. Buradan çıkan öğrencilerde üstün başarılara imza atarlar ve onlarda dönüp köylerine, kimisi maddi kimisi manevi kimisi de eğitimiyle destek sağlar. Genelde hizmet eden öğretmenler Doğu\'yu sevmez, gelmekten imtina ederler. Çünkü yaşam koşulları çok zor. Öğretmenlerde burayı tercih etsinler diye düşündük. Umarım bu düşüncemize birileri kulak verir gelir burada bizim köyün öğrencilerine de iyi eğitim verirler. Buradan da en azından önce ülkesine, vatanına ve köyüne, ailesine hayırlı evlatlar çıkar. O hayırlı evlatlarda çıkar buralarda bir şeyler yaparlar diye ümit ediyorum.\" Öğrenciler ilk kez okul bahçelerinde gördükleri çocuk parkında gönüllerince eğlendi. Eski okullarında bu tür olanak olmadığını ifade eden çocuklar, \"Artık kış aylarında zorluk çekmeyeceğiz. Tuvaletler, lavabolar okulun içinde. Yeni okulumuzu çok sevdik. Bize bu okulu kazandıran İsmail amcaya teşekkür ederiz\" dedi.