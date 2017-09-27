(Görüntülü Haber) Dogan Faktoring'in tahviline ihraç miktarından fazla talep geldi

Gülseli Kenarlı – İdris Tiftikçi / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Doğan Faktoring’in 75 milyon lira olarak piyasaya çıktığı tahvil ihracına 92 milyon lira talep geldi. DHA\'nın Doğan Faktoring’in tahvil ihracı ile ilgili sorularını yanıtlayan Doğan Faktoring Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Ertunç Soğancıoğlu, Doğan Grubu olarak uzun yıllardır tahvil çıkarmadığına dikkat çekti ve ekledi: \"Doğan Grubu olarak ilk kez tahvil ihracını Doğan Faktoring bünyesinde yaptık. Geçen Haziran ayı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’dan 300 milyon liraya kadar tahvil ihraç izni aldık. Bu izin kapsamında geçtiğimiz hafta içinde 75 milyon civarında ilk tertip tahvil ihracı için AK Yatırım aracılığıyla piyasaya çıktık. Piyasada önemli bir ilgi gördük. 75 milyon lira ihracı hedeflemiş olmamıza karşın 92 milyon bir talep geldi, 90 milyon lira civarında bir ihracı gerçekleştirdik; 177 gün vadeli 14.90 faiz oranıyla… Faiz oranımız diğer finansal sektöre bakıldığında dengeli bir faiz oldu. Bu da Doğan Grubu’nun piyasadaki itibarını, ticari anlamdaki gücünü ortaya koyan bir tahvil ihracı oldu.\" “92 milyon gibi bir talep gelmesi bizi mutlu etti\" Ertunç Soğancıoğlu, \"Biz Doğan Faktoring olarak, Doğan Grubu olarak kendimizi öz kaynaklarımızdan ve bankalardan fonluyorduk\" dedi ve ekledi: \"Bu fonlamanın yanına ilave bir enstrüman olarak tahvili koyduk; yeni bir çalışma. Doğan Faktoring’in büyümesi kapsamında diğer finansal şirketlerin kullandığı enstrümanları da kullanmaya başladık. Ama bizi Doğan grubu adına mutlu eden unsurlardan bir tanesi 75 milyon civarında bir ihraç planlamamıza karşın bunun oldukça üzerinde 92 milyon gibi bir talep gelmesidir. Bu bizi mutlu etti; bizim şirketimize, grubumuza olan güveni de tazelemiş oldu.\" \"Tekrar parti parti ihraçlar yapmayı planlıyoruz\" Soğancıoğlu yeni yıl planları hakkında şu bilgileri verdi: \"Oran konusunda piyasanın şartları belirleyecek durumu... 300 milyon liraya kadar bir yıl içinde ihraç etmek üzere izin aldık, 90 milyon lirasını kullandık. Önümüzdeki iki ay içinde, daha sonra izleyen dönemde tekrar parti parti ihraçları yapmayı planlıyoruz.\" (Fotoğraflı)