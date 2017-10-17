(Görüntülü Haber) Doğalgaz borusu gürültüyle patladı, 20 dakika gaz sızıntısı oldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, altyapı çalışması sırasında iş makinesinin, doğal gaz borusunu büyük bir gürültüyle patlatması paniğe neden oldu. Polis ve itfaiye ekipleri, çevrede önlem alırken, yaklaşık 20 dakika süren doğal gaz sızıntısı, vananın kapatılmasıyla önlendi. Çorlu\'nun Hatip Mahallesi\'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski su borularını onarmak için çalışma yaparken, iş makinesi kazayla doğal gaz borusunu patlattı. Borunun büyük bir gürültüyle patlaması, çevredekiler arasında panik yarattı. Bazı kişiler, bölgeden kaçmaya çalıştı. Patlamanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polisler, patlamanın olduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaklaşık olarak 20 dakika süren doğal gaz kaçağı, ekiplerin vanaları kapatmasıyla sona erdi. İş makinesinin patlattığı doğal gaz borusu da onarıldı.