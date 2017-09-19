T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Doğalgaz borusu deposunda korkutan yangın

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde doğalgaz altyapı çalışmalarını yürüten taşeron şirketin depo olarak kullandığı çiftlikte çıkan ot yangını, bahçede bulunan plastik borulara sıçradı

19 Eylül 2017 19:55

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde doğalgaz altyapı çalışmalarını yürüten taşeron şirketin depo olarak kullandığı çiftlikte çıkan ot yangını, bahçede bulunan plastik borulara sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi\'nde meydana geldi. GAZDAŞ\'ın Keşan\'daki doğalgaz altyapı çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından İzzetiye Mahallesi\'nde kiralanan ve doğalgaz borularının bulunduğu çiftlikte belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çiftliğin bahçesindeki doğalgaz boruları ile kuru otları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Yangın, itfaiye ve iş makinelerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu bahçede bulunan doğalgaz borularının bir bölümü tamamen yanarken, bazıları da kısmen zarar gördü. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Muharrem Özşay da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanAlevlerOlayMahallesiGAZDAŞ KeşanYangınKeşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan AktanKeşan BelediyesiMüdürü MuharremJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24