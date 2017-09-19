(Görüntülü Haber) Doğalgaz borusu deposunda korkutan yangın

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde doğalgaz altyapı çalışmalarını yürüten taşeron şirketin depo olarak kullandığı çiftlikte çıkan ot yangını, bahçede bulunan plastik borulara sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi\'nde meydana geldi. GAZDAŞ\'ın Keşan\'daki doğalgaz altyapı çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından İzzetiye Mahallesi\'nde kiralanan ve doğalgaz borularının bulunduğu çiftlikte belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çiftliğin bahçesindeki doğalgaz boruları ile kuru otları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Yangın, itfaiye ve iş makinelerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu bahçede bulunan doğalgaz borularının bir bölümü tamamen yanarken, bazıları da kısmen zarar gördü. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Muharrem Özşay da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.