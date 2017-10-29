(Görüntülü Haber) Doğa yürüyüşüyle 29 Ekim'i kutladılar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan bin 300 kişi, 5 kilometrelik parkurda yürüdü.



Zonguldak Valiliği\'nce Kent Ormanı\'nda gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleriyle birlikte yaklaşık bin 300 kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, sonbaharla birlikte sararan ağaç yapraklarının döküldüğü ormanda, 5 kilometrelik parkurda yürüdü. Vali Çınar, hava şartlarına rağmen halkın yürüyüşe katılımının yoğun olduğunu belirtti. İlk kez böyle bir yürüyüş düzenlendiğini dile getiren Çınar, \"Bugün, cumhuriyetimizin 94\'üncü yılını hep birlikte kutladık. Meteorolojinin fırtına ve yağmur uyarısına rağmen halkımız, büyük rağbet gösterdi. Bu, bir başlangıç. Halkımızdan görüş ve öneri alarak, önümüzdeki yıllarda çeşitli etkinliklere imza atacağız. Bu etkinliği de geleneksel hale getireceğiz. Halkımız, cumhuriyet coşkusunu yaşarken, o gün sporunu yapmış, oksijenini almış ve eğlenmiş olarak evlerine dönecekler. Ben, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Yürüyüşün ardından katılımcılara kavurma, gözleme ve ayran ikram edildi.