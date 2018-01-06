(Görüntülü Haber) Doçent Altaş beli ağrıyan sanayiye değil, hastaneye gelsin (2)

Erol AKKIR- Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, Bel rahatsızlığı olanlar Akdeniz Sanayi Sitesi\'ne gitmesin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne gelsin dedi.Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde rot balans ustası İbrahim Tetik\'in, bel ve sırt ağrısı olanlara iş yerinde kendi yaptığı düzenekle tedavi uyguladığı iddiasına ilişkin haberler, tıp dünyasından tepki gördü. AÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, bu uygulamayı \'ilkel\' olarak nitelendirdi. Doç. Dr. Murat Altaş, Uyguladığımız tedavi yöntemi ile hastalarımızın 24 saat sonunda ayağa kalkmalarını sağlıyoruz. Bel ağrılarını, bacak ağrılarını tedavi etmeye çalışıyoruz. Ehil olmayan kişilere tedavi için gitmeyelim. Sanayide tamamen ilkel bir yöntem olan çekme işlemini uyguluyorlar diye konuştu. 400 KAT BÜYÜTEREK İŞLEM YAPILIYOR Ameliyat sırasında hastalara çok hassas davrandıklarını aktaran Doç. Dr. Altaş, Ameliyatta 400 kat büyütme ile mikroskop altında çalışıyoruz. Ameliyat sırasında çok ince çalışılarak sinirlerin zarar görmemesi sağlanıyor. Ama rot balansçıda hastanın sinirlerine ne oluyor bilmiyoruz. Eğer hastaya o an bir şey olmuyorsa şansından olmuyordur. Yapılan işlem çok tehlikeli ve felce yol açabilecek bir yöntem dedi. TESADÜFEN ZARAR GÖRMEYEN HASTALAR OLUYOR Omuriliğin her iki yanında sinirler olduğunu belirten Doç. Dr. Altaş, Bu sinirlere herhangi bir temas olduğunda hasta felçle uyanabilir. Bize kırık çıkıkçılardan gelen bazı hastalarda bu durumla karşılaşıyoruz. İyileşebilen, tesadüfen hasar görmeyen hastalar olabiliyor. Bu da belki çekme yöntemi uygulamasına bağlı olabilir. Bu tür hastalar da bize geliyor, başka doktorlara gidiyor. Onları vatandaşlarımız görmüyor. Durumu kötü olanlar geliyor. Biz onları tedavi ediyoruz. O yüzden bu yöntemi ve benzerlerini tasvip etmiyoruz diye konuştu. HASTA FELÇ OLABİLİR Omurgada bir çok hastalığın söz konusu olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Altaş, şöyle konuştu Belde eğrilik ve kayma olabilir, kanal darlığı olabilir. Belde öne doğru eğrilikler olabilir. Filmi görmeden bile herhangi bir işlem yapmak doğru değil. Sanayideki bu kişi belde sıkışma olup olmadığını bilemez. Bir belde eğrilik olsa, buna çekme kuvvetiyle müdahale edilse hastanın felç olmasına neden olabilir. O nedenle en azından bir hekim kontrolünden geçtikten sonra, eğer cerrahilik bir işlem gerekmiyorsa çekme kuvvetini yine hekim eşliğinde fizik tedavi bölümümüzde, hekimlerin gözetiminde ve kontrolünde yaptırmaları gerekiyor. Aslında bu işlemi yapanlar, hastanelerin fizik tedavi bölümlerinde görüp, \'Biz de bunu yaparız\' diye bu işe soyunanlardır. Hastanelerin fizik tedavi bölümlerinde de bazen beldeki kasları gevşetmek amacıyla uygulanan buna benzer yöntemler var. Kırık çıkıkçılarda ve rot balansçılarda yapılan yöntemler tamamen ilkel ve tasvip etmediğimiz yöntemler. Bilim dışı, hastanın filmini görmeden belin içinde ne var bilmeden yapılan bir işlem. Bu işlem acı sonuçlarla neticelenebilir. Buradan halkımızı da uyarıyoruz; mutlaka doktorunuza giderek hastalığınıza çare arayın. Akdeniz Sanayi Sitesi\'ne değil Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne gelin. YERDE YATTIM, TUĞLA SARDIM SONUDA DOKTORA GELDİM Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat olduktan 24 saat sonra ayağa kalktığını belirten bel fıtığı hastası 62 yaşındaki Recep Yalçın, son 5 yıldır çok ağrılı bir süreç geçirdiğini anlattı. Recep Yalçın, Sert yerlerde yattım, sıcak tuğla sardım, kırık çıkıkçılara gittim. Sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Doç. Dr. Murat Altaş hocamıza geldim ve ameliyat olmaya karar verdim. Bilimden ve ilimden şaşmamak lazım diye konuştu.