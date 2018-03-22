(Görüntülü Haber) Dizi oyuncularına uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)



İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Muhteşem Yüzyıl\'da oynayan A.K\'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Aynı dizi de oynayan başka bir oyuncuya ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir uyuşturucu satıcısının ünlülere uyuşturucu madde sattığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu satıcısı S.B.yi takibe aldı. Narkotik polislerinin takibindeki S. B. 15 Mart\'ta, Avcılar\'dan yola çıkarak İçerenköy\'de Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan A. K., ile buluştu. İkilinin bir kafeye girmesi üzerine polis ekipleri şüphelilere operasyon düzenledi. Yapılan baskında A.K. 3 kardeşi, bir arkadaşı ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda A.K. üzerinde 5 kullanımlık kokain ele geçirildi. Kafede yapılan aramalarda ise bir miktar metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı baskında, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri polise vermemek konusunda direndiği öğrenildi. Şüpheliler hakkına \'Uyuşturucu madde temin etmek\', \'uyuşturucu madde kullanmak\' ve \'Polise direnmek\' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





OYUNCUYA UYUŞTURUDAN İŞLEM YAPILDI



Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı S.B.\'nin yine Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan S.O.\'ya uyuşturucu sattığı iddia edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.O\'ya uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı. S.O., hakkında tedavi şartıyla denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.