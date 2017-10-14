(Görüntülü Haber) Diyarbakır'ın 4 ilçesinde narko-terör operasyonu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kocaköy, Hani, Lice ile Çınar İlçesi kırsal kesiminde düzenlenene narko-terör operasyonları kapsamında, el yapımı patlayıcılar, el telsizleri, silah ve mühimmatlar ile toplam 1 ton 37.8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca terör örgütünün kullandığı 2 doğal mağara ile 2 sığınak da kullanılmaz hale getirildi.



Diyarbakır Valiliği 11 Ekim günü 4 ilçede başlatılan &Bayrak-63 Şehit Güvenlik Korucusu İhsan Gür Operasyonu\'nun 13 Ekim günü saat 22.00\'da sona erdiğini açıkladı. Valilik, operasyonda ele geçirilen silah, mühimmatlarla ilgili şu bilgileri verdi:



\"Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; 1’i bölücü terör örgütü işbirlikçisi, 1’i uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan olmak üzere 2 şüpheli yakalanmış, 208 araç ve 519 şahsın sorgulaması yapılmış, 18 ev ve eklentisinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet sığınak ve 2 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir.\"



El yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat bulunduğu belirtilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yerverildi:



\"Hani ilçesi Kırım Köyü mülki sınırları içerisinde, mayın/EYP yapımında kullanılan 2 adet Tol serisi ateşleme sistemine monteli olmak üzere 5 adet el telsizi, 2 adet elektrikli fünye, 2 metre infilaklı fitil, 1 adet Alpha Fire ateşleme sistemi, 239 adet pil, 500 metre kablo ve 3 adet koli bantı ele geçirilmiştir. Lice ilçesi Gökçe Köyü mülki sınırlarındaki ağaçlar arasına gizlenmiş, 5 kg’lık yağ tenekesi içerisine hazırlanmış 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet Alpha Fire ateşleme sistemi, 10 metre kablo ve 1 adet büyük pil bulunmayı müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timince (PAMİT) yerinde imha edilmiştir. Kocaköy ilçesi Gözebaşı Köyü Eldeğmez mezrası ile Hani ilçesi Yayvan Köyü’nde icra edilen adli arama faaliyeti neticesinde; 1 adet Kaleşnikof P.Tf., 2 adet şarjör, 213 adet 7,62 mm Kaleşnikof P.Tf.fişeği, 1 adet Bushnell marka 4x28 Keskin nişancı dürbünü ve 1 adet Magnum marka ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"



Valilik ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince, Çınar İlçesi Başaklı Köyü’ndeki bir konut ile eklentilerinde adli arama yapıldığını açıklarken, \"Mayın/EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 6 adet 12 kiloğramlık mutfak tüpü, 39 adet piknik tüpü, 4 adet Aselsan Kobra marka el telsizi, 2 adet şarj aleti ve adaptörü ele geçirilmiş, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir\" diye bilgi verdi.



Diyarbakır\'da Narko-terörizmle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaköy İlçesi Şaklat ile Boyunlu Köyü mülki sınırları içerisindeki arazi, konut ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise adli arama sonucunda, toplam 7 bin 756 kök kenevir bitkisi, 911.7 kilo kubar, 126.1 kilo toz olmak üzere 1 ton 37.8 kilo esrar maddesi bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcısı\'nın talimatı gereğince, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş, esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

