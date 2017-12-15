(Görüntülü Haber) Diyarbakır'daki tacizcinin yakalanması için özel ekip kuruldu (2)

ÖZEL EKİP, TACİZCİYİ ARIYOR Suriye uyruklu hamile E.X.\'e, iki çocuğunun yanında, arkasından yaklaşarak taciz edildiği olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nün özel ekibi, tacizciyi her yerde arıyor. Polis olayın yaşandığı sokaktan başlayarak, vatandaşlarla tek tek görüş alıyor ve tacizcinin görüntülerini izleterek tespit çalışması yürütüyor. Kentin birçok noktasında aranan şüphelinin eşkalini belirleyen polis, güvenlik kameraları ve mobeselerden şüphelinin tam eşkalini belirledi. Bölgede özel ekibin çalışması devam ediyor. ESNAF VE KADINLARDAN TEPKİ Çevre esnafı da yaşanan taciz olayına sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, tacizcinin bir an önce bulunması için polis ekiplerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Bazı kadınlar da taciz olayına tepkilerini dile getirdi.