(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da yankesici ve kapkaççılara yönelik şafak operasyonu

Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkez 4 ilçesinde yankesici ve kapkaççılara yönelik 150 polisin katıldığı eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Tespit edilen 16 adrese eş zamahlı düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri yankesici ve kapkaççılara karşı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Merkezdeki Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar ilçelerinde Kentte değişik tarihlerde kapkaç ve yankesicilik olaylarına karıştıkları belirlenen şahısların evine polis şafak vakti baskın düzenledi. Eş zamanlı 16 ayrı adrese düzenlenen operasyona Asayiş, Terör, Narkotik şubesine bağlı 150 polis katıldı. Belirlenen adreslere giden polisler evlerde arama yaparken, aranan bazı şüpheliler gözaltına aldı. Kentte polisin operasyonları devam ediyor.