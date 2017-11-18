T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da yankesici ve kapkaççılara yönelik şafak operasyonu

Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkez 4 ilçesinde yankesici ve kapkaççılara yönelik 150 polisin katıldığı eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi

18 Kasım 2017 14:46

Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkez 4 ilçesinde yankesici ve kapkaççılara yönelik 150 polisin katıldığı eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Tespit edilen 16 adrese eş zamahlı düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri yankesici ve kapkaççılara karşı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Merkezdeki Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar ilçelerinde Kentte değişik tarihlerde kapkaç ve yankesicilik olaylarına karıştıkları belirlenen şahısların evine polis şafak vakti baskın düzenledi. Eş zamanlı 16 ayrı adrese düzenlenen operasyona Asayiş, Terör, Narkotik şubesine bağlı 150 polis katıldı. Belirlenen adreslere giden polisler evlerde arama yaparken, aranan bazı şüpheliler gözaltına aldı. Kentte polisin operasyonları devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraCanan ALTINTAŞSerdar SUNARDİYARBAKIRDHADİYARBAKIRTespitEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü YankesicilikDolandırıcılıkMerkezdeki Kayapınar Yenişehir SurBağlarKentteAsayiş Terör NarkotikBelirlenen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24