T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR-Şanlıurfa Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

29 Kasım 2017 21:37

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR-Şanlıurfa Karayolu\'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu\'nun merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Pirinçlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRŞanlıurfa KarayoluKaza DiyarbakırŞanlıurfa KarayoluKayapınarYolboyu Pirinçlik MahallesiPlakalarıKazanınYaralılarDiyarbakırOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24