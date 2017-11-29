(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR-Şanlıurfa Karayolu\'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.



Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu\'nun merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Pirinçlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.