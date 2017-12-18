(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da sokak kedileri için ısı yalıtımlı özel ev

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da faaliyet gösteren Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, havaların soğumaya başladığı bugünlerde, sokakta kalan kediler için kendi imkanlarıyla yaptırdıkları ve boyadıkları ısı yalıtımlı kedi evlerini kentin çeşitli noktalarına bıraktı. Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, soğukların artması nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla kendi imkanlarıyla kedi evleri yaparak bir ilke imza attı. Aralarında doktor, mühendis, avukat, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu üyeler, ısı yalıtımlı kedi evlerini, işlerinden artan zamanlarda evlerinde boyayarak yaklaşık 1 aylık zaman içerisinde hazırladı. Şimdiye kadar 30 adet ısı yalıtımlı kedi evini boyayarak üzerlerine mizahi ve dikkat çekici sözler yazan üyeler, hazırladıkları kedi evlerini kentin değişik noktalarına bıraktı. Tigris Bisiklet ve özel sporcular Kulübü Başkanı Ali Ağaoğlu, kulüplerinde çeşitli meslek gruplarından üyelerinin olduğunu belirterek, 2014 yılından bu yana özellikle sosyal ve kültürel alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi. Soğukların artmasıyla birlikte sokak kedilerinin yemek bulamadığını ve barınma yerlerinin olmadığını belirten Alioğlu, şöyle konuştu: \"Kedilerin soğuktan zarar görmesini engellemek amacıyla ısı yalıtım sistemiyle dizayn edilmiş ve kendi imkanlarımızla oluşturmuş olduğumuz kedi evleriyle en azından ulaşabildiğimiz kadar sokak hayvanlarının zarar görmemesini sağlayacağız. Yaklaşık bir aydır arkadaşlarımızın müthiş bir özverisi var. Özverileri sayesinde biz bu çalışmayı bu noktaya getirdik. Ancak sadece bizim çaba ve gayretlerimiz yetmiyor. Halkın da bu kedi evlerini bıraktığımız noktalarda bakımlarına destek olması gerekiyor. Ve mama ihtiyacı konusunda destek istiyoruz. Ayrıca biz bu evleri bıraktıktan sonrada evlerin korunması noktasında takipçisi olup ara ara takip ederek mama desteği konusunda halkın desteğini istiyoruz. Biz bu noktaya getirdik bundan sonrasını da halkımız sürdürecektir. Umarız sokak hayvanlarımız da yaşam alanları olan bu evlerde daha güzel yaşamış olur. Şu an imkanlar dahilinde 30 adet yerleştirdik. Destekler geldikçe biz bunları kentin bütün cadde ve sokaklarına yaymayı planlıyoruz. Biz buna öncülük ettik ama STK\'lar veya bireysel çalışmalarla sokaklara bırakılarak bu bilincin artırılmasını istiyoruz.\"