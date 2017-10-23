T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş ağır yaralandı (1)

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'IN merkez Yenişehir İlçesi'nde evinden çıkan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı

23 Ekim 2017 12:51

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'IN merkez Yenişehir İlçesi\'nde evinden çıkan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi\'ndeki Filiz Apartmanı\'ndaki evinden çıkan ve evinin önündeki aracının bagajına malzeme koyan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş B.D., saat 00.09 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğradı. Sırt ve başından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş B.D., ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlattı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞAhmetDHA DİYARBAKIRYenişehirDicleTıp Fakültesi HastanesiYaradanakul Caddesi Filiz ApartmanıDiyarbakırUzmanSırtSaldırıdan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24