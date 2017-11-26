(Görüntülü Haber) Diyarbakır’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesi Şenyayla mezrası kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK\'ya ait, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açılamada, dün saat 06.00\'dan itibaren başlanılan operasyon aynı gün saat 18.00 itibariyle sona erdiğini belirtti. Açıklamada, Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası mülki sınırları içerisinde, 3 ayrı mevkide toprağa gömülü vaziyette tespit edilen jelikan bidonlar ile sığınaklar içerisinde mühimmatlar bulunduğu belirtilerek, \"10 adet AK-47 Kalaşnikof, 1 adet RPG-7 roketatar, bin 500 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 4 bin 700 adet PKMS bixi mühimmatı, 10 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 15 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet M15 anti-tank mayını, 25 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 66 adet torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmayı müteakip kullanıma hazır halde 2 kilo 800 gram patlayıcı madde, 2 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1 adet araç telsizi ve 300 metre kablo bulunmuştur\" denildi. Ele geçirilen bazı malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğer bazı malzemelerin ise yerinde imha edildiği bildirildi.