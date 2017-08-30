(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da PKK'nın patlayıcı deposu bulundu 2

Ahmet ÜN- Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da polis ekipleri, merkez Sur İlçesi\'nde bulunan Dicle Nehri kenarında, toprağa gömülü 3 varil içinde patlayıcı yapımında kullanılan 600 kilo amonyum nitrat destekli patlayıcıyı düzeneği buldu. Bomba uzmanları tarafından titizlikle incelenen 600 kiloluk patlayıcının kontrollü imhası için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Merkez Sur İlçesi\'nde bulunan Dicle Nehri kenarında teröristlerin eylem amaçlı kullanacağı patlayıcı bulunduğu istihbaratı üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Yapılan arama sonucu bölgede 3 varil içerisinde hazırlanan ve 600 kilo amanyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzenekleri tespit edildi. Patlayıcıların bulunduğu bölge sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik çemberine alındı. Özel Harekat polisleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgeye zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktaya gelen bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek tespit edilen noktada çalışmalarına başladı. İMHASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR Tespit edilen 3 varil içindeki patlayıcı titizlikle incelenirken, ayrıca zırhlı kepçe de kazı çalışmalarını sürdürüyor. 200\'er kilo içerisindeki 3 varil içindeki patlayıcıların kontrollü imhası için bölgede polisin ve bomba uzmanlarının çalışması sürüyor. FOTOĞRAFLI