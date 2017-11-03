(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin hücre evine operasyon: 1 polis şehit, 9 polis yaralı, 1 terörist öldürüldü (3)

Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkeze bağlı Kayapınar ilçesinde PKK\'lı teröristlere ait bir eve düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. PKK\'lı teröristlerin el bombası patlatması sonucu 10 polis yaralandı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 polis, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Çatışmada 1 PKK\'lı terörist de öldürüldü. Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan istihbari çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştiridi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir binaya güvenlik güçleri girdi. Bu sırada çıkan çatışmada, 1\'i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak ağır yaralanan polis memuru, kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonucunda 1 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilik\'ten yapılan açıklamada, \"Şehit güvenlik görevlisine Allah\'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi. Bölgede gerçekleştirilen operasyon ve çıkan çatışma nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Operasyon nedeniyle bölgede ambulanslar ve itfaiye aracı hazır bekletilirken, çevre sakinlerinin çatışma ve silah seslerinden korktukları gözlendi. Çatışmanın meydana geldiği bölgede bulunan bazı okulların öğrencileri evlerine gönderildi.