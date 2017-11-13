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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da müteahhitlik bürosunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK, (DHA)- DİYARBAKIR'da, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden müteahhitlik bürosunu basan saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu, sekreter F

13 Kasım 2017 21:26

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden müteahhitlik bürosunu basan saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu, sekreter F.D. yaralandı. Karnından vurulan F.D. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi\'ndeki iş merkezinin 4\'üncü katında meydana geldi. Müteahhitlik bürosuna bugün öğleden sonra gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre, alacağı olduğunu söyleyip, belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. Açılan ateş sonucu, büroda sekreter olarak görev yapan  F.D. karnından yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. F.D., gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, ameliyata alındı.

Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
 

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