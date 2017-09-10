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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da karakola bombalı saldırı: 1 yaralı (2)

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 5

10 Eylül 2017 18:47

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 5.2 METRE DEĞİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU Diyarbakır Valiliği; Lice İlçesi Duru Jandarma Karakolu\'na bombalı araçla yapılan terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Patlama noktasında 11 metre genişliğinde ve 5.2 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığı önünden geçmekte olan Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde, karakola yaklaşık 75 metre mesafeden, \'Plaka Tespis Sistemi\' görüntü verisine göre 33 ACF 42 plakalı kamyonet içerisindeki bir terörist tarafından,10 Eylül 2017 Pazar günü saat 05.50 sıralarında karakola patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısında bulunulmuştur. İntihar saldırısı sonrasında, patlama noktasında 11 metre genişliğinde, 5.2 metre derinliğinde çukur oluşmuştur. Patlayıcı yüklü araç saldırılarına karşı Diyarbakır-Bingöl karayolu güzergahının Duru Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın 75 metre uzağından geçecek şekilde, geçmiş dönemde değiştirilmiş olunması, beton blok ve akardeon engel sistemleriyle karakolun fiziki ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, olay öncesinde elde edilen istihbari bilgilere istinaden ilgili personelin ikaz edilerek farkındalığın artırılması neticesinde, meydana gelen patlayıcı yüklü araç saldırısı esnasında sadece kule nöbetçisi olan bir personel kulak altı bölgesinde oluşan kesi nedeniyle hafif şekilde yaralanmış, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavi edilmeyi müteakip taburcu edilmiştir. Olay yeri incelemesine göre bahse konu patlayıcı yüklü araç saldırısında bir teröristin öldüğü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, olay yeri incelemesi faaliyetleri ile soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.\"

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