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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da kafasına silah dayayan kişi, ikna için gelen annesini silahla kovaladı

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-Diyarbakır'da kafasına silah dayayan kişi, ikna için gelen annesini silahla kovaladı DİYARBAKIR'da polis uygulama noktasına gelen araçtan inen Şenol T

26 Ağustos 2017 15:35

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-Diyarbakır\'da kafasına silah dayayan kişi, ikna için gelen annesini silahla kovaladı DİYARBAKIR\'da polis uygulama noktasına gelen araçtan inen Şenol T., bir anda belindeki silahı kafasına dayadı. Olay yerine gelen annesini de silahla kovalayan Şenol T.\'yi polis yaklaşık 2.5 saat sonra ikna edebildi. Şenol T., ikna için gelen annesini de silahla kovaladı. Merkez Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis, içersinde 3 kişi bulunan aracı durdurarak aramak yapmak istedi. Araç içerisinde bulunan ve petrol istasyonununda çalıştığı öğrenilen Şenol T., araçtan bir anda inerek belindeki ruhsatsız tabancayı başına dayadı. Polisin yaklaşması halinde kendini öldüreceğini söylemesi üzerine polisler takviye ekip istedi. Aralarında keskin nişancı özel harekat polislerinin de bulunduğu yüzlerce polis ekibi, olay yerine gelerek Şenol T.\'yi ikna etmeye çalıştı. Polisin saatlerce diyalog kurduğu Şenol T.\'nin başına silah dayadığını duyan yakınları da olay yerine geldi. Şenol T. kendisini ikna etmeye çalışan, annesini de silahla kısa bir süre kovaladı. Kovalama sırasında büyük panik yaşanırken, Şenol T. bu kez başka bir noktaya geçerek burada başına silah dayayarak direnmeye devam etti. Uzman polislerin uzun süre müzakere yaptığı ve sigara ikram ederek sakinleştirmeye çalıştıkları Şenol T., ikna edilerek polis aracına bindirildi. Şenol T. polis tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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