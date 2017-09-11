(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da gelin ve damattan farkındalık için bisiklet turu

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, 25 yaşındaki Süleyman ve aynı yaştaki Özge Özgörüş çifti, düğünlerinin hemen ardından bisiklet sporuna dikkat çekmek için gelin ve damatlık kıyafetleriyle 70 bisikletli arkadaşlarının da katılımıyla şehir turu yaptı. Diyarbakırlı makine mühendisi Süleyman Özgörüş, 4 yıl önce Denizli\'den kente gelen diyetisyen Özge Tekin ile arkadaşlarına ait bir kafede tanıştı. Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü\'nde, 1.5 yıldır bisiklet sporu yapan Özgörüş ve Tekin, daha sonra arkadaşlık kurdu. Arkadaşlıkları ilerleyen genç çift, evlilik için ailelerine danıştı. Ancak, bir süre aileler arası sıkıntılar yaşandı. Yaşanan bazı sıkıntılara rağmen genç çift, önceki gün dünyaevine girdi. Süleyman ve Özge çifti Özgörüş çifti, düğünün ardından bisiklet sporuna dikkat çekmek amacıyla arkadşaları eşliğinde bisikletle kent turu planı yaptı. Gelin ve damatlık kıyafetleri ile bisiklete binen çift, yaklaşık 22 kilometre 70 bisikletle pedal çevirdi. Geçtikleri yol güzergahından çevredekiler tarafından yoğun ilgi gören gelin damata bazı sürücülerde korna çalarak destek verdi. Bazı vatandaşlar da gelin damadın bisiklet üzerinde ilerlemesini fotoğrafladı. Damat Süleyman Özgörüş, arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı eişye bisiklet turlarına katıldıklarını belirterek, \"Düğünümüz olunca bir tur düzenleyelim dedik. Hem farklılık açısından hem de spor açısından gayet güzel bir şey\" dedi. Gelin Özge Özgörüş ise, \"Aileler arası biraz problemler oldu. Ben Denizliliyim eşim Diyarbakırlı. Şimdi her şey tatlıya bağlandı. Spor olarak da bisikletle uğraşıyoruz. Diyetisyen olduğum için spor benim için önemlidir. Böyle bir şey düşündük. Tur yapalım dedik. Farkındalık açısından ve güzel bir görüntü olsun diye yaptık. Şehir içinde de bu kadar araç yoğunluğunda bisikletin önemini vurgulamak istedik. Böyle bir şey düşündük\" diye konuştu. “BİSİKLETİ GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIYORUZ\" Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, bisikletli gelin ve damat etkinliği ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, \"Amacımız, şehir içinde gelin ve damat konvoylarında gürültü ve araçların yoğun şekilde rahatsızlığı ile bisikleti günlük yaşamın her alanına sokmak. Bisikleti günlük yaşamda aktif bir şekilde işe giderken ve sağlık için kullanıyoruz\" diye konuştu.