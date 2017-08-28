T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da, elektrik ve suyu kesen kamu görevlileri hakkında suç duyurusu

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımın devam ettiği 2 mahallede, elektrik ve içme suyunun kesildiğini iddia eden Sur Platformu üyeleri, bu kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bul

28 Ağustos 2017 19:44

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımın devam ettiği 2 mahallede, elektrik ve içme suyunun kesildiğini iddia eden Sur Platformu üyeleri, bu kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Merkez Sur İlçesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Ali Paşa ve Lalebey Mahallesi\'nde, evlerin yıkımı sürüyor. Mahallede halen yaşayan ailelerin elektrik ve sularının kamu görevlileri tarafından kesildiğini iddia eden Sur Platformu üyeleri, bugün öğle saatlerinde savcılığa dilekçe verilmek üzere Diyarbakır Adliyesi önünde toplandı. Platform üyelerine HDP Diyarbakır Milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, parti üyeleri ve bazı sivil vatandaşlar da destek verdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye binası önünde ilk olarak konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Sur\'un 6 mahallesine 1 yıl 8 aydan bu yana girilmediğini ve oradaki mahallelerin yerle bir edildiğini öne sürerek şöyle dedi: \"6 bin yıllık kültür ayaklar altına alınmış. Tarih yok sayılmış. Şimdi ise Lalebey ve Ali Paşa Mahallelerinde aynısının yapılmasından endişeliyiz. Eğer aynısı değilse hukuk kurallarının işlemesi lazımdı. Halen mahkemesi devam eden bir yerde vatandaşı elektriksiz ve susuz bırakmak, vatandaşın kendi evine gitmesini dahi engellemek, bariyerlerle etrafını çevirmek hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Bunun keyfi olduğunu düşünüyoruz. Hukuku göreve çağıracağız. Adliyeye başvurumuzun nedeni budur.\" Açıklamanın ardından biri avukat 4 kişi, savcılığa dilekçe vermek için adliye binasına girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHADİYARBAKIRSurSur PlatformuMerkez SurAli PaşaLalebey MahallesiMahalledeDiyarbakır AdliyesiPlatformHDP Diyarbakır MilletvekilleriTaşçıer Sibel YiğitalpYoğunHDP Diyarbakır MilletvekiliTaşçıer Sur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24