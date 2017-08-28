(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da, elektrik ve suyu kesen kamu görevlileri hakkında suç duyurusu

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımın devam ettiği 2 mahallede, elektrik ve içme suyunun kesildiğini iddia eden Sur Platformu üyeleri, bu kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Merkez Sur İlçesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Ali Paşa ve Lalebey Mahallesi\'nde, evlerin yıkımı sürüyor. Mahallede halen yaşayan ailelerin elektrik ve sularının kamu görevlileri tarafından kesildiğini iddia eden Sur Platformu üyeleri, bugün öğle saatlerinde savcılığa dilekçe verilmek üzere Diyarbakır Adliyesi önünde toplandı. Platform üyelerine HDP Diyarbakır Milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, parti üyeleri ve bazı sivil vatandaşlar da destek verdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye binası önünde ilk olarak konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Sur\'un 6 mahallesine 1 yıl 8 aydan bu yana girilmediğini ve oradaki mahallelerin yerle bir edildiğini öne sürerek şöyle dedi: \"6 bin yıllık kültür ayaklar altına alınmış. Tarih yok sayılmış. Şimdi ise Lalebey ve Ali Paşa Mahallelerinde aynısının yapılmasından endişeliyiz. Eğer aynısı değilse hukuk kurallarının işlemesi lazımdı. Halen mahkemesi devam eden bir yerde vatandaşı elektriksiz ve susuz bırakmak, vatandaşın kendi evine gitmesini dahi engellemek, bariyerlerle etrafını çevirmek hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Bunun keyfi olduğunu düşünüyoruz. Hukuku göreve çağıracağız. Adliyeye başvurumuzun nedeni budur.\" Açıklamanın ardından biri avukat 4 kişi, savcılığa dilekçe vermek için adliye binasına girdi.