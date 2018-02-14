(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da depreme dayanıksız ortaokulun 6 yıldır bitmeyen tadilatı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, 2012 yılında duvarlarında çatlak tespit edildiği için depreme dayanıksız raporu verilerek boşaltılan Nazime Tatlıcı Ortaokulunda yaklaşık 6 yıldır eğitim verilmiyor. 2013 yılında güçlendirme çalışması başlatılan okul binasındaki çalışmalar, 2015 yılında tamamlandı ancak uzman ekipler yapılan tadilat çalışmasının okula uyumlu olmadığı gerekçesiyle güçlendirme çalışmasını onaylamayarak iptal etti. Yeniden güçlendirme çalışması yapılan okul binasının güçlendirme çalışması bu kez okulun kanalizasyon koduna uymadığı gerekçesiyle eğitime açılmadı. OKUL SİTESİNDE, DEPREME DAYANIKSIZ ÇIKTI, YIKILMASINA KARAR VERİLMİŞTİRDENİLDİ Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan ve 2 bin 500 öğrenciye eğitim verilen 24 derslik Nazime Tatlıcı Ortaokulu, 2012 yılında duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Okulun ilkokul kısmında eğitime devam edilirken, onarım amaçlı boşaltılan binadaki öğrenciler ilçedeki Vehbi Koç Ortaokuluna gönderildi. Tadilat için yaklaşık 6 yıl önce boşaltılan bina için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatıyla 2013 yılında binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Nazime Tatlıcı Ortaokulunun resmi web sitesinden 13 Kasım 2014 tarihinde yapılan duyuruda, Okulumuz binası yapılan araştırmalar sonucu depreme dayanıksız çıkmıştır ve hakkında yıkım kararı verilmiştir. Şu anda binaya girmek tehlikeli ve risklidir. Bu sebeple alınan kararla geçen yıl olduğu gibi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da Kayapınar İlkokulunun binasında misafir okul olarak eğitime devam edecektir denildi. Okulun internet sitesinde yapılan ve binanın depreme dayanaksız olduğu ve yıkılmasına karar verildiği uyarısına rağmen binada yapılan ve 2015 yılında tamamlanan güçlendirme çalışmalarını inceleyen uzman ekipler, yapılan güçlendirme projesinin okula uyumlu olmadığını belirleyerek iptal kararı verdi. 2017 yılında ise okulun tekrar eğitime devam edebilmesi amacıyla Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü yeni proje talep ederek, ihale yaptı. İhalenin ardından okulda yeniden güçlendirme çalışmaları başlatılarak 2018\'in Ocak ayında tamamlandı. Tamamlanan çalışmaları inceleyen uzman ekipler ve yetkililer okul binası için geçici kabul yaptı. Geçtiğimiz ay eğitime başlanılması beklenen okulun bu kez kanalizasyonunda kod farkı olduğu ortaya çıkınca okulda eğitime başlanılamadı. Okul çevresinde oturan veliler çocuklarının uzak mesafelerdeki okullara gittiğinden yakınarak, yaklaşık 6 yıldır eğitimin yapılmadığını söyledi. Aileler bir an önce okuldaki çalışmaların tamamlanarak, yetkililerden okulun eğitime açılmasını istedi. Okulda öğrenim gören bazı öğrenciler ise yetkililere seslenerek \' Bir AVM 4 yılda tamamlanırken bizim okulumuz 6-7 yıldır bitirilemedi\' diye konuştukları videoları soosyal medya aracılığı ile paylaşarak yardım istedi.