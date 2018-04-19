(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da çek ve senetlerini ödeyemeyen bin 717 esnafın sicili sabıkalı

Mehmet TÜRK-Burak EMEK DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, hendek- barikat olayları sırasında merkez Sur ilçesinde binlerce esnafın kepenk kapattığını, bir çoğunun da iflas ettiğini belirterek, Sadece Sur ilçesinde kayıtlı 2 bin 137 esnaf ve sanatkarın 420\'si hükümetin sağladığı destekle bankalardan faizsiz kredi kullanırken, bin 717\'si, çek ve senedini ödemeyemediği gerekçesiyle, bankalar nezdinde sicili sabıkalı duruma düştü ve bu yüzden faizsiz krediden yararlanamadı dedi. BANKALAR, SİCİLİ SABIKALI SUR ESNAFINA KREDİ VERMEDİ DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, hendek-barikat olaylarının sadece ekonomiye değil, sosyal anlamda da büyük tahribatlar yarattığını söyledi. Bölge ekonomisinin küçük işletmeler üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Ebedinoğlu, yaşanan olaylardan dolayı binlercesinin kepenk kapattığını, bir çoğunun ise iflas ettiğini söyledi. Ayakta durmayı başaran bir çok esnafın da bankalara olan çek ve senetlerini ödemeyemedikleri için sicillerinin sabıkalı olduğunu ve hükümetin sağladığı imkanlardan yararlanamadığını belirten Ebedinoğlu, Hendek-barikat olayları döneminde kent genelinde binin üzerinde esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı, bir çoğu çek ve senetlerini ödeyemediği için bankalar nezdinde sabıkalı sicilli duruma düştü. Sadece Sur içerisinde, 2 bin 137 kayıtlı esnaf ve sanatkarımız var. Sur olaylarından etkilendiği için faizsiz kredi kulanmaları için büyük çaba harcadık. Ama bankalar nezdinde sicilleri bozuk olduğu için bunlardan sadece 420 tanesi bu faizsiz krediden faydalanabildi. Bu çalışmalarımızı yürütürken hükümetten bir talebimiz vardı; sicil afı mutlaka çıkarılması gerekiyor. Bu talebimiz üzerine 2017 Ocak ayında af çıktı ama bizim talep ettiğimiz şekilde malesef çıkmadı. Sicil afı çıktıktan sonra biz dedik ki; mutlaka bankalar üzerinde bir yaptırım olması gerekiyor, cezai müide uygulaması gerekiyor. Malesef bankalar bunu uygulamadı. 5 yıl önce fi tarihinde bir çekiniz, senedinizden dolayı sabakalı bir durumunuz gözüküyorsa, hiç bir şey yapamazsınız, post cihazı, kredi kartı bile alamazsınız. Bu yüzden bölge esnafı bu konuda ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Yüzde 20\'ye yakını bankalar nezdinde sicili sabıkalı durumda. Hükümetten talebimiz, bu sicil afının yeniden gündeme alınıp, bankalar nezdinde cezai bir müide uygulanarak yeniden çıkarılması gerekiyor dedi. İSTİHDAM İÇİN SANAYİ YERİNE KÜÇÜK ESNAFA DESTEK VERİLSİN Tüm olumsuzluklara rağmen yeni istihdam alanları yaratmak adına KOSGEB ve İşkur Müdürlüğü ile hazırladıkları ortak projeler kapsamında, son 2 yıl içerisinde 2 bin kişiye mesleki eğitim verdiklerini anlatan DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, şöyle konuştu DESOB eğitim kurumu haline geldi. Son 2 yılda 2 bin insanımıza mesleki eğitimi verdik. Bunlardan 426 tanesi işyeri açarak istihdam yarattı. KOSGEB\'den 50 bin lira hibe aldı, bunlardan bir kısmı 100 bin lira faizssiz işletme kredisi aldı. Bölgede ekonominin gelişmesi için küçük esnafın desteklenmesi gerekir. Sanayinin gelişmesi için son yıllarda onlarca teşvik paketi açıldı. Hiç biri bölge kalkınmasına, istihdamına katkısı, faydası olmadı. Diyarbakır koca organize sanayi bölgesinde yıllardan beri 5 bin kişi çalışıyor. Yani çalışan sayısı artmadı. Yani belki tarihin en büyük teşvik paketi bölgeye veriliyor. Kalıcı huzur ve güven ortamı olmadığı için batıdaki iş adamını bölgeye çekemezsiniz. O yüzden diyoruz ki küçük esnaf mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor. Eğer o destekler, teşvikler ve paketler, küçük esnafımıza, küçük imalathanelerimize verilmiş olsaydı, hem istihdam konusunda, hem kalkınma konusunda, bölgelerarasındaki dengesizlikler olmazdı. Kaybedilmiş bir şey yok henüz. Küçük işletme ve esnaflarımız yeni teşvik paketleriyle desteklenmeleri gerektiğini söylüyoruz. İl genelinde 60 bin kayıtlı esnafımız var. Bunların yanında çalışanlarla birlikte 80 bin insanımız çalışmaktadır. Onun için biz diyoruz ki yeni girişimci ve esnaf ve sanatkaramıza, yeni teşvik paketi açılması gerekiyor. Yoksa batıdaki sanayiciyi bu şartlar altında bölgeye getiremezsiniz. BÜYÜK MARKETLER, GÜNLÜK SICAK PARAYI BÖLGEDEN TAŞIYOR Hiper, süpermarket ve büyük market zincirleri nedeniyle küçük esnafın büyük mağduriyetler yaşadığını aktaran Ebedinoğlu, Küçük esnafımız, en büyük mağduriyeti süper, hiper ve zincir marketlerden dolayı yaşıyor. Son 2 yılda bin 400\'ün üzerinde bakkal esnafımız işyerini bu marketler yüzünden kapatmak zorunda kaldı. Yasal düzenleme getirilmesi gerekiyor. 100 metre içerisinde onlarca zincir market açıldı. Bunların çoğu holding sahibi, batılı illerde üretim merkezi ve imalatları var. Bölgedeki günlük sıcak parayı alıp götürüyorlar. İstihdama katkı yerine, olan istihdamı da bitirmeye çalışıyorlar. Hükümetin bununla da ilgili yasal düzenleme getirmesi gerekiyor. Madem günlük sıcak parayı götürüyorsunuz bari burada bir fabrika yapın, üretim yapın ki burada istihdam olsundiye konuştu.