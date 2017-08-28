T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da besiciler alıcı bekliyor

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsası'nda alıcı bekleyen besiciler, istedikleri satışı yapamadıklarını söyledi

28 Ağustos 2017 18:54

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsası\'nda alıcı bekleyen besiciler, istedikleri satışı yapamadıklarını söyledi. Kurban Bayramı\'na günler kala Diyarbakır\'daki besiciler kurbanlık için büyük ve küçükbaş hayvanlarını Hayvan Borsası\'nda satışa çıkardı. Besiciler, küçükbaş hayvanların fiyatlarının 400 ila 1500 lira, büyükbaş hayvan fiyatlarının is, 4 bin ila 18 bin lira olduğunu söyledi. Satışlardan memnun olmayan besiciler, alıcıların çoğunun şimdilik fiyat tespiti yapıp gittiğini söyledi. Geçen yıl işlerinin daha iyi olduğunu belirten besiciler, hayvan yemlerinde artış olmasına rağmen hayvan fiyatlarının artmadığını belirtti. Piyasanın durgun olduğunu vurgulayan besiciler, son üç günden umutlu olduklarını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞ Serdar SUNAR DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRKurban BayramıHayvan BorsasıDiyarbakırBesicilerSatışlardanGeçenPiyasanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24