(Görüntülü Haber) Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Terörün yaşattıklarını telafi edeceğiz

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, \"Eğitimden sağlığa, kültürden spora, fiziksel alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar ihanet edilen, yok edilen, insanına kast edilen yaşanmışlıklar var. Terör örgütünün yaşattıkları var. Bu kentte ve bu insanlara sunduğu acı, gözyaşı, zulüm var. Kaynakları heba edilmiş, yok edilmiş yıllar var. Bunu bilerek büyük gayretle de daha iyiye taşıma niyetimiz var\" dedi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Bağlar ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bağlar Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya muhtarların yanı sıra İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ile kamu kurum müdürleri katıldı. Bağlar ilçesinin nufüs ve sosyal yapısına ilişkin bilgi veren Vali Güzeloğlu Bağlar ilçesinin kentin nufüs yoğunluğunun en fazla olduğu, bu anlamda insan hareketliliği ile buna bağlı kent kimliğinde belirleyici bir durumu olduğunu belirtirek, \"48 mahallemizde 300 bine aşkın vatandaşımızın hem yaşadığı, hem ticaret yaptığı sosyal ve toplumsal hareketliliğin adeta merkezi bir ilçemizin olduğunu biliyoruz. Bu ilçemizi diğer bütün ilçelerimiz gibi bir bütün olarak ele almak, fiziki alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar bugünkü var olan durumu tespit etmek, çözümü içinde ilçe sınırları ve ilçe sorumluluğundaki konuları ilçe kaymakamımızla il düzeyinde müdahale etmemiz gerek\"dedi. Muhtarların seçilen güvenilen kişiler olduğunu dile getiren Vali Güzeloğlu, \"Muhtar olarak sizler mahallelerimizde hem seçilen hem güvenilen kişilersiniz. İnsanımızın güveniyle onların vekili olarak mahalleyi temsil eden ama aynı zamanda bizi de temsil ederek kamu hizmetlerini ve yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza aktaran vekillerimizsiniz\" dedi. Ziyan edilen yılların olduğunu dile getiren Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bizim amacımız bir an önce geride kaybettiğimiz yılların, ziyan edilen zamanların ve kaynakların telafisini yapmak bir an önce insanımıza en yüksek düzeyde, en üst ölçekte bir hizmet sunmak. Çünkü, Diyarbakır\'ın, Bağlar\'ın, insanı herşeyin en iyisine layık. Biz bu inançla, bu azimle, bu kararlıkla hizmet ediyoruz. Bu noktada bu heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. İnancımızda \'iki günü bir olan ziyandadır\' der. Çok ziyan ettiğimiz bırakın günleri yıllarımız var. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, fiziksel alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar ihanet edilen, yok edilen, insanına kast edilen yaşanmışlıklar var. Terör örgütünün yaşattıkları var. Bu kentte ve bu insanlara sunduğu acı, gözyaşı, zulüm var. Kaynakları heba edilmiş, yok edilmiş yıllar var. Bunları en iyi sizler biliyorsunuz. Bunu bilerek ve bunu en kısa zaman süre içerisinde inşallah telafi ederek, bir büyük gayretle de daha iyiye taşıma niyetimiz var. Burada bulanan bütün bölge il müdürlerimiz, il ve ilçe müdürlerimiz, kurum yetkililerimiz kısaca devlet adına görev yapan her düzeydeki çalışan görevlilerimiz bu amaç için var. Devlet milleti için, insanı için var. \'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın\' diye inancımız, düsturumuz var. Hedefimiz bu. Allah bu yolda bizleri mahcup etmesin.\" Vali Güzeloğlu\'nun konuşmasından sonra toplantı basına kapalı devam etti.