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(Görüntülü Haber) Diyarbakır Surlarında tehlikeli hareketler

Haber-Kamera DİYARBAKIR (DHA) DİYARBAKIR'ın tarihi Surları özellikle hafta sonları yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor

17 Aralık 2017 14:37

Haber-Kamera DİYARBAKIR (DHA) DİYARBAKIR\'ın tarihi Surları özellikle hafta sonları yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Tarihi Surları gezen özellikle gençler hatıra fotoğrafı çektirmek için tehlikeli hareketler yapıyor. Hiç bir güvenlik önleminin olmadığı 14-25 yüksekliğindeki tarihi surların burçlarına çıkan gençlerden bazıları, ölümü göze alarak surların en uç noktasında oturarak ayaklarını boşluğa bırakıyor. 2014 Ocak ayında 19 yaşındaki bir genç kız, akli dengesi bozuk biri tarafından Surlardan aşağı itilmiş ve yaşamını yitirmişti. (Geniş Haberi Geçilecek)

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