(Görüntülü Haber) Diyarbakır Lice'de PKK'lılara ait 25 sığınak bulunarak imha edildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında 2 Kasım\'da başlatılan ve 2 gün süren operasyon kapsamında bulunan terör örgütü mensuplarına ait 25 sığınak tespit edildi. Sığınakalar imha edilerek kullanılmaz hale getirilirken, sığınaklar içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı malzemeleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 2 Kasım\'da başlatılan, \"Bayrak-66 Şehit J.Er Mustafa Nergis\" Operasyonunun 4 Kasım gece saatlerinde başarı ile tamamlandığı belirtilerek, söz konusu operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; bölücü terer örgütü mensuplarına ait 1 adet doğal mağara ile 25 sığınak tespit edilip kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında devamle şöyle denildi: \"Lice İlçesi Hedik Köyü Silkito ve Körtan Mezraları ile Bayırlı Köyü Seyrek ve Sağlık Mezraları mülki sınırları içerisinde, 7 ayrı sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen Jelikan bidonlar içerisinde; 50 kg amonyum nitrat, 57 adet 5,56 mm çapında Ball 855 marka fişek, 1 adet M-16 P.Tf. Fişeği, 6 adet Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 12 adet kütüklük, 1 adet 100’lük boş Bixi mayonu, 3 adet 50’lik boş Bixi mayonu, 10 adet araç aküsü, 247 adet pil, 6 adet 8’li pil bloğu, 2 adet ışıldak, 1 adet aydınlatma bloğu, 4 adet sırt çantası, 35 adet büyük/küçük boy tüp, 2 adet dikiş makinesi, 5 takım terörist kıyafeti, 1 adet 1.000’lik plastik su tankı ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.\" Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda yine bol miktarda yiyecek ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince yiyecek ve giyim maddeleri yerinde imha edilmiş, mühimmatların muhafaza altına alındığı belirtildi. Operasyonun Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında ise, Lice ilçesi Hedik Köyü mülki sınırları içerisindeki 1 konut ve eklentilerinde yapılan adli ve temas arama faaliyetinde ise, 6.000 kök kenevir bitkisi, 638 kilo 15 gram kubar ve 105 kilo 95 gram toz olmak üzere, piyasa değeri 9.768.500 TL olan toplam 744 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirildiği de açıklandı.