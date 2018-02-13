(Görüntülü Haber) Diyarbakır İHD: 2017 yılında bölgede 45 kadın öldürüldü, 13'ü intihar etti

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- İNSAN Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi\'nin, Doğu ve Güneydoğu\'da 2017 yılında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili hazırladığı raporda, 45 kadının öldürüldüğü, 13 kadının da intihar ettiği belirtildi. İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, 2017 yılında Doğu ve Güneydoğu\'da yaşanan hak ihlaleriyle ilgili hazırlanan raporu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Bilici, bölgede devam eden silahlı çatışma ortamının, aralıksız bir biçimde devam ettiğini söyledi. Bilici, \"Diyalog dışı çözüm yöntemlerinde ısrarın bir sonucu olarak, bugün bölgemizde toplumsal yaşamı derinden etkileyen korkunç ve acı bir çatışma tablosuyla karşı karşıya bulunmaktayız. Geçmişten bugüne denenmiş, ancak sonuç vermemiş şiddete ve çatışmaya dayalı politikalar, maalesef gerisinde can kayıpları bırakıyor, toplumumuzda telafisi imkânsız yaralar açıyor. İnsan hakları ihlallerinin çatışma ortamının etkisiyle tırmanış gösterdiği yine bu süreçte, hukuk anlayışında ve adalet duygusunda ciddi bir tahribat meydana gelmiş bulunmaktadır\" dedi. \'SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI MAĞDURİYET YAŞATIYOR\' Bölgede insan hakları ihlallerinin 2017 yılında, artış göstererek devam ettiğini ileri süren İHD Genel Başkan Yardımcısı Bilici, operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasakları mağduriyetlere yol açtığını söyledi. Bilici, \"OHAL uygulamaları ve çatışmalı ortam nedeniyle bir başka hak ihlaline yol açan konu ise, askeri operasyonlardan kaynaklı yaşanan ihlaller, özel güvenlik bölgeleri ve sokağa çıkma yasakları ilanları oldu. Kırsal yerleşim bölgelerini de kapsamına alan yüzlerce bölge, askeri operasyonlar yapılacağı gerekçesiyle özel güvenlik bölgeleri ilan edilmiş, yine pek çok kez sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. Yasakların ilan edildiği kırsal yerleşim alanlarında yaşayan yurttaşlar, rutin hayat akışını sürdürememekte ve mağduriyetler yaşamaktadır. Kırsal araziler ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlarda, maddi kayıplar meydana gelmiştir\" diye konuştu. \'12 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ, 95\'İ CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI\' İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, kadınlara yönelik şiddetin 2017 yılında da bölge kentlerinde devam ettiğine dikkat çekerek, \"Toplumsal yaşamda, kadınların sözüne, yaşam biçimine tahakküm kurmanın bir tezahürü olarak karşımıza çıkan erkek şiddetinden kaynaklı bölgemizde, 45 kadın katledildi, 13 kadın da intihar etti. Yine şiddet sonucu 37 kadın yaralandı, 8’i cinsel saldırıya maruz kalırken, 5’i de fuhuş yapmaya zorlandı. Aynı şekilde çocuklara yönelik şiddet ve hak ihlalleri, bu süre içerisinde devam etti. Şiddet sonucu katledilen çocukların yanı sıra yurt, okul gibi kapalı kurumlar başta olmak üzere toplumsal yaşamda çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarındaki artış dikkat çekmektedir. 2017 yılında bölgemizde, şiddet sonucu 12 çocuk katledilirken, 8 çocuk da intihar etti. 2 çocuk fuhuş yapmaya zorlanırken, 95 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı\"diye konuştu.