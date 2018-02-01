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(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Kurada ismi çıkmayanlar karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz (3)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof

01 Şubat 2018 16:42

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac kura çekiminde yaptığı konuşmada, \"Bizim bu yıl ki kontenjanımız ise, 80 bindir. Sınırlama olmadı baştan bu kontenjanı aldık. Bir miktar daha kontenjan alabilirsek kar sayacağız. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyeceklelerdir. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz\" dedi. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının hac kuraları bugün çekiliyor. \"KURADA İSMİ ÇIKAMAYANLAR KARAMSARLIĞA DÜŞMESİN, İSYAN VEYA AŞIRI TEPKİ MÜSLÜMANA HİÇ YAKIŞMAZ\" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kura çekiminde yaptığı konuşmada, \"Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olmaktadır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapabilmek için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye\'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor yani. Bizim bu yıl ki kontenjanımız ise, 80 bindir. Sınırlama olmadı baştan bu kontenjanı aldık. Bir miktar daha kontenjan alabilirsek kar sayacağız. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyeceklelerdir. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz\" diye konuştu.

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