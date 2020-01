(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Bugün, Halep'ten, Yemen'e, Gazze'den Arakan'a her birisi Kerbala olmuştur

İstanbul DHA / Eyüp Bahariye Mevlevihanesi\'nde Muharrem İftarı ve Kerbala Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş de katıldı. Erbaş, Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu programda bir konuşma yaptı. Erbaş, \"Peygamber Efendimiz Muharrem ayının haram aylardan olduğunu bildirmiş ve Allah\'ın ayı olarak nitelemiştir. Hz. Muhammet Medine\'ye geldiğinde Muharrem ayının 10. gününde bir öncesinde ve sonrasında oruç tutmuştur. Bu akşam hepimiz bir oruç açma veya iftar programı vesilesi ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak tutulan oruçlarla beraber bütün ibadetlerimizi kabul eylesin\" dedi. \"BUGÜN, HALEP\'TEN, YEMEN\'E, GAZZE\'DEN ARAKAN\'A HER BİRİSİ KERBALA OLMUŞTUR\" Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Kerbala\'nın bize en büyük mesajı birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir. Eğer bu mesajı hayata dönüştürmez isek İslam coğrafyasında hüznün ve matemin en acılı hikayeleri yaşanmaya devam edecektir. Maalesef bugün Halep\'ten Yemen\'e, Gazze\'den Arakan \'a İslam ülkeleri ve beldeleri adeta her biri birer Kerbala olmuştur. Kerbala\'yı anlamak Hz. Hüseyin (R.A.)\'i anlamaktır. Elbette Hz. Hüseyin\'in yolu Hz. Muhammet (S.A.V.) yoludur. Bugün İslam coğrafyasını Kerbala\'ya dönüştürenler etnik mezhep, meşrep kavgaları ile Müslümanların arasına tefrika sokarak bunu yapıyorlar. Bunun için ne adına olursa olsun Müslümanlığın ortak vasfı olan ehli kıbleye karşı nefrete sebep olan suçlayıcı ötekileştiren cümleler kurmanın iyiliğimiz açısından hiçbir faydasının olmadığını bilelim. Müslümanlığı birlik ve beraberliğini zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınalım\" diye konuştu. \"Okyanusa gömülen hayatlar, ortak acılarımızdır\" \"SAHİLE VURAN BEBEKLER, YURT ARAYIŞI UMUDUYLA OKYANUSLARA GÖMÜLEN HAYATLAR, ORTAK ACILARIMIZDIR. Konuşmasında birlik beraberlik mesajları da veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, \"Sahile vuran bebekler, yurt arayışı umuduyla okyanuslara gömülen hayatlar, ortak acılarımızdır. Bütün insanlığın huzuru ortak hedefimiz ve duamızdır. Bizim ortak düşmanımız cehalettir, nefret dilidir, şiddettir, farklılıkları kavga sebebi sayan cahilliktir, kardeşi kardeşe düşman yapan fitnedir. Muharrem\'de ortak geleneklerimizden birinin aşure ya da aşure aşı olarak isimlendirdiğimiz geleneğimiz olduğu hepimizin malumudur. Muharrem ayında yaşattığımız bu aşure geleneğimiz birlik ve beraberliğin paylaşma ve dayanışmanın bir simgesidir\" şeklinde konuştu.