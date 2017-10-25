(Görüntülü Haber) Divriği'de yenilenen Cumhuriyet Meydanı törenle açıldı

Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Divriği İlçesi\'nde yenilenen Cumhuriyet Meydanı törenle açıldı. Sivas Valiliği ile Divriği Belediyesi\'nin projelendirdiği ve hayırsever işadamı Sadık Özgür\'ün maliyetini üstlendiği Cumhuriyet Meydanı\'nın yenilenmesi tamamlandı. Yenileme inşaatı 1 yılda tamamlanan meydanın açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, işadamı Sadık Özgür\'ün kızları Sema Gürün, Sefa Çizer, Sedakat Özgür ile çok sayıda kişi katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, \"Divriği\'de yaşanmış bir kültür var. Siz onu hâlâ yaşatıyorsunuz. Sizlerin bugün burada olmanız ve bu esere sahip çıkmanız, hayırseverimizi yalnız bırakmamanız, hem Divriği\'ye hem de sizlere yakışan bir şey oldu. Sadık Özgür amcamızın başarısı gerçekten kitapların yazabileceği bir başarı. Divriği gerek yerel olarak gerekse merkezi hükümetin yatırımlarıyla gelişen ve gelişmekte olan bir yerdir. Bu meydanın yapımında emeği geçen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum\" dedi. CHP Milletvekili Ali Akyıldız ise \"Divriği Sivas içinde çok farklı bir yere sahiptir. Divriği\'nin geçmişine baktığımız da birçok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı medeniyetleri içinde barındırmıştır. Bu medeniyetlerin içinden günümüze taşınan en güzel özellik barış, dostluk, kardeşliğin yaşamış, yaşatmış ve devam ediyor olmasıdır. Bugün burada gördüğümüz tabloda budur. Meydanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, yenilenen meydanın açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı\'nda, Divriği\'nin tarihini anlatan görseller yer alırken, önemli eserlerle ilgili bilgilendirici panolar da bulunuyor. Ayrıca, katkı sağlayan Divriğili işadamı Sadık Özgür\'ün de rölyefi de meydana konuldu.