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(Görüntülü Haber) Dişleri ve kollarıyla toplam 150 kiloyu kaldırdı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde ekmek fırınında çalışan İbrahim Alkan (39), 50 kilogram ağırlığındaki un çuvalını dişi ile tuttu, aynı kilodaki iki un çuvalını ise kolları ile kaldırarak taşıdı

21 Mart 2018 15:09

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde ekmek fırınında çalışan İbrahim Alkan (39), 50 kilogram ağırlığındaki un çuvalını dişi ile tuttu, aynı kilodaki iki un çuvalını ise kolları ile kaldırarak taşıdı. Alkan, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek istediğini söyledi. Yusufeli\'nde bir fırında çalışan İbrahim Alkan, ilginç bir güç denemesi gerçekleştirdi. 50 kilogram ağırlığındaki un çuvalını dişleriyle, aynı kilodaki iki un çuvalını ise kollarıyla kaldıran Alkan, 150 kiloyu aynı anda taşıdı. Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek istediğini söyleyen İbrahim Alkan, \"Bir Türk\'ün dünyaya gücünü göstermek için bu yöntemle 150 kiloyu kaldırdım\" dedi.

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