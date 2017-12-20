(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye hareketi öncesi açıklama (1)

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'ye hareketi öncesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki\'yle Atatürk Havalimanı\'nda basın toplantısı düzenledi. Birleşmiş Milletler\'deki Kudüs oylaması için ABD\'ye gittiğini belirten Çavuşoğlu, \"Yarın genel kurulda oylama olacak. Biz buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Çünkü bu karardan sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da rahatsız oldu. Aynı şekilde Musevilerin büyük bir kısmı bu karara karşı. Vicdanı olan herkes hukuka aykırı olan bu karara karşı koydu. Yarın yapılacak oylamadan önce tek başına kalan ABD\'nin tehdit yöntemine başvurduğunu görüyoruz\" dedi. \"Artık dünya haksızlıklara isyan ediyor\" diyen Bakan Çavuşuoğlu, \"Hiçbir onurlu devlet bu tür baskılara boyun eğmez. Kimse bu baskılara boyun eğmeyecektir\" dedi. \"Yarın tarihe şahitlik edeceğiz\" diyen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ise, \" ABD, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdı. ABD yanlış bir karar aldı. Umuyoruz ki yarın birçok devlet oylarını bu karar karşıtı kullanacaktır\" ifadelerini kullandı.