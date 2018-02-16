(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaşamsal güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz (3)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Biz FETÖ ile mücadele konusunda ABD\'nin YPG\'ye verdiği destek konusunda ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadele konusunda beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik. Yaşamsal güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Fakat bugüne kadar verilen sözler oldu konuştuğumuz konular oldu tutulmayan sözler de oldu çözemediğimiz konular da oldu. O nedenle bundan sonra çözüm odaklı adımları nasıl atabiliriz. Konuştuğumuz konuların sözde kalmaması için uygulanabilmesi için birlikte neler yapabiliriz bunları da konuştuk. Tüm bu konuları kapsayacak ve birlikte değerlendireceğimiz mekanizma oluşturma kararı aldık. Hatta mekanizmalar. Bir tanesi konsolosluk, genel konular, FETÖ konusu gibi. Konuları nasıl çözeceğimizi birlikte konuşacağız\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. \"YA BU İLİŞKİLERİ TEKRAR YOLUNA KOYACAKTIK YA DA DAHA KÖTÜYE GİDECEKTİ\" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Türkiye ve ABD uzun yıllardır stratejik ortaklığını derinleştirerek sürdürmüştür. Şimdi böylesine kritik bir aşamadayız. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan beri ortaya koyduğumuz irade ile esasen ilişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir mutabakata, anlayışa vardık. Bunu için atılması gereken adımlar var. Her iki tarafın da beklentileri var\" dedi. \"YAŞAMSAL GÜVENLİK KAYGILARIMIZIN CİDDİYE ALINDIĞINI DÜŞÜNMEK İSTİYORUZ\" Çavuşoğlu, \"Biz FETÖ ile mücadele konusunda ABD\'nin YPG\'ye verdiği destek konusunda ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadele konusunda beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik. Yaşamsal güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Fakat bugüne kadar verilen sözler oldu konuştuğumuz konular oldu tutulmayan sözler de oldu çözemediğimiz konular da oldu. O nedenle bundan sonra çözüm odaklı adımları nasıl atabiliriz. Konuştuğumuz konuların sözde kalmaması için uygulanabilmesi için birlikte neler yapabiliriz bunları da konuştuk\" dedi. \"MEKANİZMA OLUŞTURMA KARARI ALDIK\" Çavuşoğlu, \"Tüm bu konuları kapsayacak ve birlikte değerlendireceğimiz mekanizma oluşturma kararı aldık. Hatta mekanizmalar. Bir tanesi konsolosluk, genel konular, FETÖ konusu gibi. Konuları nasıl çözeceğimizi birlikte konuşacağız. Örneğin FETÖ konusunda delil var mı yok mu ilave delile ihtiyaç var mı yok mu bunları uzun kamuoyunda konuşmak yerine bu mekanizma içinde delillerin paylaşılması delillerin yeterli olup olmadığı konusundaki değerlendirmeleri de birlikte yapmamızda fayda var. Aynı şekilde Suriye konusunda da oluşturduğumuz mekanizma ile endişelerimiz nasıl karşılanacak hangi adımlar atılacak? Terör örgütleri ile nasıl mücadele edilecek? Irak\'ın sınır bütünlüğünü nasıl sağlayacağız? Cenevre süreci ile beraber siyasi çözüme nasıl gideceğiz birlikte bu süreçte nasıl çalışacağız? Tüm bu konuları kurumlarımız, uzmanlarımız ile somut adımlar atarak artık sözler, vaatler değil, tutulmayan sözler de oldu, çözemediğimiz konular da oldu. O nedenle bundan sonra sonuç odaklı adımları nasıl atabiliriz? Konuştuğumuz konuların sözde kalmaması uygulanabilmesi için birlikte neler yapabiliriz? Bunları da konuştuk\" diye konuştu. \"BU MEKANİZMALAR, TOPU TACA ATMA DEĞİLDİR İLK TOPLANTI DA MART AYININ ORTASINDAN ÖNCE\" Çavuşoğlu, \"Bu çalışmalar bizim için önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu mekanizmalar, topu taca atma değildir. Süreci savsaklama değil tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. Her iki tarafın beklentilerini karşılayacak çalışmalar yapacak oyalama yok. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek bu konuda da mutabakatımız var\" dedi. \"İŞBİRLİĞİMİZ AÇISINDAN KRİTİK BİR ZİYARET VE GÖRÜŞME OLMUŞTUR\" Çavuşoğlu, \"Dün ve bugün yaptığımız toplantılar ikili ilişkilerimizin geleceği bakımından endişelerimizin karşılanması bakımından ve bölgesel konulardaki Suriye, Irak özellikle terörlerle mücadele konularında bölgesel konularındaki, işbirliğimiz açısından kritik bir ziyaret ve görüşme olmuştur\" dedi. \"İLİŞKİLERİMİZİN TEKRAR RAYINA GİRMESİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU ZİYARET\" Çavuşoğlu, \"İlişkilerimizin tekrar rayına girmesi için önemli olan bu ziyaret ve toplantılar neticesinde birlikte geleceğe yönelik ortak adımlar atarız neticeler alırız. İnanıyorum ki iki müttefik gibi güveni yeniden tesis ederiz ve bu güven zemininde ikili işbirliğimizi bölgesel işbirliğimizi güçlendiririz\" dedi. \"TÜRKİYE VE ABD İLİŞKİLERİ SON DERECE DERİN VE ÖNEMLİ BİR İLİŞKİ\" Tillerson, \"Türkiye ve ABD ilişkileri son derece derin ve önemli bir ilişki. Sadece çıkarlara dayalı bir müttefiklik ilişkisi değil zamanın testlerinden geçmiş olan bir ilişki. Türkiye\'nin terörizmle karşılaştığı sorunları aşabilmesi için çok önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye üç kıtanın ortasında bulunan çok önemli bir ülke. Bağımsız ve birleşmiş bir Suriye\'nin kurulması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Suriye halkı için Cenevre sürecinin bir sonuç getirmesini ümit ediyoruz\" açıklamasında bulundu.