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Politika

(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız (1)

(KEMER)ANTALYA (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin, Trump'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız

25 Kasım 2017 18:08

(KEMER)ANTALYA (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin, Trump\'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız. Müttefik bir ülkeden beklentimiz net. Çok şey de istemiyoruz. Türkiye\'ye pozitif ayrımcılık da beklemiyoruz. Bize tehdit oluşturan ve Suriye\'nin geleceğini riske atan terör örgütleri ile işbirliği yapmıyoruz. Koskoca bir ülkenin bir terör örgütü ile işbirliği yapması zaten anlaşılır bir durum değil. Cumhurbaşkanımız beklentimizi iletti. Sayın Trump da net bir şekilde söylüyorum; talimatı verdim; \'bundan sonra silah verilmeyecek. Bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu\' diyerek sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilemeyeceğini söylemiştir. Bunu uygulamada da görmek istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, Suriye konusunda bu 3 ülkenin dışında öyle veya böyle önemli aktör olan ülkelerin liderleri ile de temas halindeyiz. Süreç hakkında bilgi veriyoruz. Bizim derdimiz birilerini dışlamak değil herkesin desteğini almak. Bu bölgeye barış tekrar hakim olsun. Bunun için çabalarımız devam etmektedir. Trump\'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız. Müttefik bir ülkeden beklentimiz net. Çok şey de istemiyoruz. Türkiye\'ye pozitif ayrımcılık da beklemiyoruz. Bize tehdit oluşturan ve Suriye\'nin geleceğini riske atan terör örgütleri ile işbirliği yapmıyoruz. Koskoca bir ülkenin bir terör örgütü ile işbirliği yapması zaten anlaşılır bir durum değil. Cumhurbaşkanımız beklentimizi iletti. Sayın Trump da net bir şekilde söylüyorum; talimatı verdim; \'bundan sonra silah verilmeyecek. Bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu\' diyerek sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilemeyeceğini söylemiştir. Bunu uygulamada da görmek istiyoruz diye konuştu.

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