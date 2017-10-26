(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kuzey Irak'ın geri adımı yetersiz referandumun iptal edilmesi gerekir (4)

Hakime TORUN/ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak\'taki referandum ve sonrasındaki açıklamalara ilişkin, \"Kuzey Irak\'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersiz bir adımdır. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli ortak basın toplantısında konuştu. Kuzey Irak\'taki referandum ve sonrasındaki açıklamalara ilişkin Çavuşoğlu, \"Kuzey Irak\'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersiz bir adımdır. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir. Bu yanlış hesap, Bağdat\'tan döndü. Başbakanımızın tabiri ile \'Bağdat\'a varmadan döndü\' Barzani referandumu yaparsa masada çok güçlü olacağını zannetti ama çok daha zayıf bir noktada olduğu görülüyor. Barzani bu referandumla Irak\'taki Kürt kardeşlerimizi böldü ve dağıttı. Barzani, daha çok hak elde edeceğini iddia etti Kürt kardeşlerimizi de bu şekilde kandırdı. Bırakın yeni hak elde etmeyi bugüne kadar kullandığı haklar da elinden gitti. Kürt halkı zararlı çıktı. Bu şekilde olacağını defalarca dost gibi söyledik. Biliyoruz kimlerin akıl verdiğini. Şimdi o akıl verenler yardım edebiliyor mu? Hayır. Biz dürüst davrandık\" ifadelerini kullandı. \"KAPILAR BAĞDAT\'IN MERKEZİ YÖNETİMİN ELİNE GEÇTİKTEN SONRA İLAVE KAPI AÇILACAKSA YİNE AÇARIZ\" Irak-Türkiye arasındaki sınır kapılarına ilişkin Çavuşoğlu, \"Sınır kapılarının kontrolü de esasen merkezi hükümete ait olması gerekiyor. Irak\'ın içindeki bu dağılmışlıktan dolayı kontrol etmiyordu. Merkezi yönetim şimdi buraları kontrol etmek istiyor. Bölgesel yönetime tavsiyemiz, bir çatışma olmadan Kürt kardeşlerimize de daha fazla zarar vermeden Bağdat\'ın bu taleplerinin yerine getirilmesi yani Bağdat\'a devir edilmesi. Bundan sonraki süreçte bu kapılar Bağdat\'ın yani Merkezi yönetimin eline geçtikten sonra ilave kapı açılacaksa yine açarız. Ticaretimizi arttırma konusunda dün yine bir irade ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte de adımlarımızı atarken Merkezi yönetimin taleplerini ve attığı adımları kriter olarak alacağız birlikte adımları atacağız\" diye konuştu. \"ELBETTE BUNUN DA HESABI SORULACAKTIR\" Çavuşoğlu, \"Irak\'ın içinde bulunduğu durumdan en çok faydalanan PKK oldu. Bazı Kürt partileri ve yönetimden bazıları PKK\'ya yol açtı destek verdi. Elbette bunun da hesabı sorulacaktır. PKK\'nın Irak\'tan temizlenmesi için Irak yönetimi ile birlikte adım atmak isteriz. Suriye\'de bir terör koridorunun oluşmasına asla izin vermeyeceğiz\" dedi.