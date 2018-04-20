(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de (1)

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 20 Nisan (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlarla ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bu gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) geldi. Türkiye Cumhuriyeti\'ne ait özel uçakla saat 12.15\'te KKTC\'ye gelen Çavuşoğlu\'nu Ercan Havalimanı’nda KKTC Başbakan Yardımcısı ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Karşılamada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu. Çavuşoğlu’nun KKTC’deki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa akıncı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi\'nde temsil edilen siyasi parti başkalarıyla bir araya gelecek. Çavuşoğlu ile Akıncı\'nın, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapmaları bekleniyor. Çavuşoğlu daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Kutret Özersay\' ın onuruna verdiği yemeğe katılacak. (Fotoğraflı)