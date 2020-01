(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması için her türlü çabayı sarf edeceğiz (3)

Hakime TORUN/ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul\'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı ve muhalefetin önerilerine ilişkin, \"Tüm dünyanın karşı olduğu bir kararı kabul etmek, uygulanması da mümkün değil. Ben yaptım oldu olamaz. Kararın değiştirilmesi gerekiyor. Amerika\'nın geri adım atması, kararın değiştirilmesi için her türlü çalışmayı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.İkincisi, bağımsız Filistin Devleti\'nin tanınmasıdır. Aldığımız kararlar uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygundur. Amerika gibi bunları hiçe sayan kararlar almadık. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti\'nin tanınması tanımayan ülkeler tarafından da tanınması ve resmen bağımsız bir devlet olması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Dün bir kıvılcım da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında oldu\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısında konuştu. \"TRUMP\'IN ALDIĞI YANLIŞ KARAR KONUSUNDA DA MALTA İLE GÖRÜŞLERİMİZ TAMAMEN ÖRTÜŞÜYOR\" Malta\'nın Ortadoğu konusunda Türkiye gibi düşündüğünü belirten Çavuşoğlu, \"Ortadoğu konusunda Filistin-İsrail meselesinde en son ABD Başkanı Trump\'ın aldığı yanlış karar konusunda da Malta ile görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Malta bağımsız Filistin Devletini tanıyan Avrupa ülkelerinden bir tanesidir\" dedi. \"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ\'NİN TANINMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI SARF EDECEĞİZ\" İstanbul\'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı ve muhalefetin önerilerine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, \"Tüm dünyanın karşı olduğu bir kararı kabul etmek, uygulanması da mümkün değil. Ben yaptım oldu olamaz. Kararın değiştirilmesi gerekiyor. Amerika\'nın geri adım atması, kararın değiştirilmesi için her türlü çalışmayı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.İkincisi, bağımsız Filistin Devleti\'nin tanınmasıdır. Aldığımız kararlar uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygundur. Amerika gibi bunları hiçe sayan kararlar almadık. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti\'nin tanınması tanımayan ülkeler tarafından da tanınması ve resmen bağımsız bir devlet olması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Dün bir kıvılcım da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında oldu\" diye yanıt verdi. \"S-400\'LERLE İLGİLİ KREDİLENDİRME KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLANDI\" S-400\'lere ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, \"S-400\'lerle ilgili bir sorun yok. En son Putin\'in ziyaretinde kredilendirme konusunda mutabakat sağlandı. Bunun kağıda dökülmesi gerekiyor. Uzmanlarımız bunu sürdürüyor. Tamamlandıktan sonra belki de bu hafta içinde bu imzalanacak. S-400\'ün Türkiye\'ye konuşlandırılması ile ilgili teknik çalışmalarımız da bundan sonra başlayacaktır. Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz nükleer enerji santrallerini ilerde işletecektir. Aynı şekilde S-400\'leri satın aldıktan sonra kullanılması ile ilgili de askeri ve sivil mühendis ve teknisyenlerimizi yetiştireceğiz. Eğitim çalışmalarını burada ve gerekirse Rusya\'da yaparız. Yani mühendisin yada teknisyenin asker veya sivil olması demek artasında bir fark yok bunlar teknisyen. Rusya\'nın buraya silahlı asker konuşlandırması anlamına gelmez. Fikir nerden çıktı bunu mukayese etmek bile abes. Bu teknik çalışma. İhtiyaç olursa mühendis ve teknisyen gelebilir\" diye konuştu.