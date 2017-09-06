(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Arakan'da bir insanlık dramı var ve bu tüm dünyanın gözü önünde oluyor" (1)

Bakü, 6 Eylül, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oluşturulan üçlü mekanizma ile bölge istikrarı açısından somut sonuçlar aldıklarını belirterek, “Sadece Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan\'ı ilgilendiren değil, Avrupa\'nın enerji arz güvenliğini ve ihtiyaçlarını karşılayan çok önemli projeleri gerçekleştiriyoruz, Güney (Gaz) Koridoru Projesi, TANAP Projesi. İnşallah 2018 yılında TANAP\'ı açacağız.\" dedi. \"ARAKAN\'DA BİR İNSANLIK DRAMI VAR VE BU TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLUYOR\" Bakan Çavuşoğlu, Myanmar\'ın Arakan eyaletinin kuzeyindeki olaylara ilişkin, “Türkiye olarak başından itibaren inisiyatif aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bayramda tüm mesaisini bu konuya ayırdı ve çok sayıda hükumet ve devlet başkanı ile görüşmeler yaptı. Ayrıca uluslararası örgütlerle de birlikte hareket ettik. Bu konuda duyarlılık gösteren bazı ülkeler oldu. Kardeş Azerbaycan’ın da açıklamalarını gördük. Fakat sadece İslam dünyasının değil tüm dünyanın duyarlı olması gerekirdi ama bunu göremedik. Burada bir insanlık dramı var ve bu tüm dünyanın gözü önünde oluyor. Buradan da Bangladeş\'e geçeceğiz. Bangledeş’te sınır bölgesine giderek burada daha önce yine bazı olaylar da olmuştu o zaman Arakan’dan gelen ve son olaylarda yine canlarını riske atarak gelen kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Onlara TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla insani yardım ulaştıracağız yine yerel yönetimlere de yardımda bulunacağız. Burada ihtiyaçları gördükten sonra, uluslararası camia ile onlar yanımızda olsa da olmasa da biz bunu kardeşim Elmar ile de görüştük, ne yapabileceğimize karar vereceğiz ve o insanları yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz her zaman mazlumun yanında olduk. Mazlumun yanında olmaya da devam edeceğiz fakat Arakan problemine, soruna köklü bir çözüm bulunması gerekiyor. Geçmişte de buna benzer zulümler ve olaylar oldu. Çok sayıda insan öldürüldü ve yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Zaten yaşadıkları yerlere baktığımız zaman insan çok üzülüyor. 2 sene önce Arakan bölgesine gitmiştik adeta açık hapishane şartlarında çamur içinde yaşıyorlar. İnsanların bu şartlarda yaşaması gerçekten kabul edilir değil. İnşallah uluslararası camia ile birlikte kalıcı çözüm buluruz\" diye konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov da \"Myanmar\'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor. Bu konunun dikkatli şekilde takip edilmesi ve sorunun çözümü için destek olunması konularında mutabık kaldık.\" dedi.