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(Görüntülü Haber) Dış cephe yalıtımı yaparken 6 metreden düşen işçi öldü

SİVAS'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan bekâr Abdullah Koçer (28), 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi

14 Nisan 2018 20:44

SİVAS\'ta Organize Sanayi Bölgesi\'nde bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan bekâr Abdullah Koçer (28), 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinden bulunan Organize Sanayi Bölgesi 1\'inci kısımda meydana geldi. Bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan Abdullah Koçer, yaklaşık 6 metre yükseklikten fabrikanın içindeki taşların üzerine düştü. Koçer\'in düştüğünü gören fabrika çalışanları durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırılan ve başından ağır yaralandığı belirlenen Koçer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Koçer\'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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