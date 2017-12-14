(Görüntülü Haber) Direksiyon başında, yarı çıplak halde ölü bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Murat Kagır (21), otomobilin sürücü koltuğunda yarı çıplak halde ölü bulundu. Kagır\'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.



Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 HT 905 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz ve yarı çıplak haldeki bir kişiyi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin çalışması sonucu ölen kişinin Murat Kagır olduğu saptandı. Aracın Kagır\'ın babasına ait olduğu ve gencin 2 gün önce evden ayrılıp dönmediği tespit edildi.



Murat Kagır\'ın cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.