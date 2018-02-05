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(Görüntülü Haber) Din görevlileri gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Din Görevlileri Derneği üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

05 Şubat 2018 16:23

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Din Görevlileri Derneği üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. İstanbul\'da görev yapan din görevlilerinden oluşan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Halıcıoğlu\'ndaki askerlik şubesine geldi. Burada \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" şeklinde slogan atan din görevlileri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti. \"BİN ADET DİLEKÇE GETİRDİK\" Burada konuşan İstanbul ve Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanı Metin Kaçar, \"İstanbul\'da hizmet eden imam, müezzin, müftülük çalışanı kardeşlerimizin imzaladığı 1000 dilekçeyi takdim edeceğiz. \'Bizi de askere alın. Biz Mehmetçiğimizin yanındayız\' demek üzere geldik. Önümüzdeki günlerde de başvurular olacak\" dedi.

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