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(Görüntülü Haber) Dilucu Sınır Kapısı'nda bayram denetimi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Aralık İlçesi'nden Nahcivan'a açılan Dilucu Gümrük Kapısı'nda bayram denetimi yapılarak sürücüler, trafik kurallarına uyması için uyarıldı

30 Ağustos 2017 20:23

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'ın Aralık İlçesi\'nden Nahcivan\'a açılan Dilucu Gümrük Kapısı\'nda bayram denetimi yapılarak sürücüler, trafik kurallarına uyması için uyarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti\'ne açılan Dilucu Gümrük Kapısı\'nda trafik kontrolü yaptı. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başakçı ve jandarma trafik ekipleri, Türkiye\'ye giriş yapan tüm araç şoförlerine, kurallara uymaları, özellikle uykusuz araç kullanmamaları, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini hatırlattı. Jandarma ekipleri Azerbaycan ve Türk şoförler ile yolcularına çikolata ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı. Şoföri ve yolcular uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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