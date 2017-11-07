(Görüntülü Haber) Dilovası'nda depolama sahasında tanker yandı (3)

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Dilovası\'nda bulunan kimyasal depolama sahasında bir tanker alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın depolama sahasında bulunan tankerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Akşam saatlerinde, Dilovası\'nda bulunan Solventaş isimli kimyasal depolama sahasındaki tankerlerden biri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Yangının çevredeki tankerlere sıçraması ihtimaline karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Gebze, Dilovası, Darıca, Çayırova ve Körfez\'den gelen ekipler, alev topuna dönüşen tankerdeki yangına müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri hazır beklerken, polis çevrede güvenlik önlemleri alarak, depolama sahasına giden yolu ulaşıma kapattı. Tankerden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın bir süre sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan tanker ve çevresindeki tankerlerde soğutma çalışması yapıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiyeciye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar fabrikaya gelerek çalışmaları takip etti. Ali Toltar, \"Küçük çapta bir patlama, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı yok. Soğutma çalışması devam ediyor. Henüz belli değil\" dedi. Firmanın yetkilileri ise, \"Tankerde 90 metreküplük kimyasal vardı. İlk olarak otomatik söndürme sistemi devreye girdi. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, bilirkişi yarın sabah yaptığı incelemenin ardından yangının çıkış nedenini belirleyecek\" diye açıklamada bulundu. Yangın nedeniyle çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Vatandaşlar, itfaiyenin kısa sürede gelmesi ile yangının kontrol altına alındığını söyledi.