T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Dilovası'nda, 4 ton kaçak et ele geçirildi

Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi

08 Mart 2018 16:21

Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Dilovası Çerkesli Mahallesi\'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haluk TURGUTDİLOVASI Kocaeli DHA KOCAELİ DilovasıOlaylaDilovasıMahallesiSalamTarım Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24