(Görüntülü Haber) Dilovası'nda, 4 ton kaçak et ele geçirildi

Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Dilovası Çerkesli Mahallesi\'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.